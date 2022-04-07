В любой день в 14:00

Приглашаем вас на авторскую пешеходную экскурсию, которая представит вам уникальный район Москвы во всей его красе - Арбат.

Арбат - это не только главная пешеходная улица столицы. Это - пять столетий истории знатных дворянских семей, купцов, писателей, художников, архитекторов, поэтов и политических деятелей.

Эти интереные места помнят счастливые годы жизни Александра Сергеевича Пушкина и детство Михаила Юрьевича Лермонтова, «особый город» Бунина и родной дом Марины Цветаевой.

Москва предстанет перед вами живой, пестрой, очаровательной, с ее кривыми переулочками и широкими проспектами.

Скатертный, Ножовый, Хлебный переулки — эти названия говорят сами за себя. Во время экскурсии мы также погрузимся в историю царской поварской слободы, узнаем увлекательные истории из жизни ее жителей и знатных приезжих гостей.