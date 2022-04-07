В любой день в 14:00

Арбат: тайны московских дворов и улиц

Арбат

Индивидуальная
Арбат: тайны московских дворов и улиц
Арбат: тайны московских дворов и улиц
Арбат: тайны московских дворов и улиц
Арбат: тайны московских дворов и улиц
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на авторскую пешеходную экскурсию, которая представит вам уникальный район Москвы во всей его красе - Арбат.

Арбат - это не только главная пешеходная улица столицы. Это - пять столетий истории знатных дворянских семей, купцов, писателей, художников, архитекторов, поэтов и политических деятелей.

Эти интереные места помнят счастливые годы жизни Александра Сергеевича Пушкина и детство Михаила Юрьевича Лермонтова, «особый город» Бунина и родной дом Марины Цветаевой.

Москва предстанет перед вами живой, пестрой, очаровательной, с ее кривыми переулочками и широкими проспектами.

Скатертный, Ножовый, Хлебный переулки — эти названия говорят сами за себя. Во время экскурсии мы также погрузимся в историю царской поварской слободы, узнаем увлекательные истории из жизни ее жителей и знатных приезжих гостей.

Программа

  • Вы узнаете в какой арбатской коммуналке жил Булат Окуджава и почему так трепетно поэт относился к этой улице.
  • Вы посетите дворик того самого деревянного дома, где свое детство провел Михаил Юрьевич Лермонтов и узнаете кого юный поэт посещал на Большой Молчановке в доме под номером 11.
  • Вы увидите что потеряла Москва со строительством Новоарбатского проспекта, и что приобрела в колоритном сочетании старого и нового.
  • Вы побываете в том самом переулке, где художник Поленов написал знаменитую картину «Московский дворик».
  • Вы узнаете где в Москве находится уникальный одноквартирный жилой дом архитектора Мельникова, всемирный памятник архитектуры советского периода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 14:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсииУлицы и переулки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Тайны дворов Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
1 отзыв
Тайны дворов Москвы
Дворы часто способны рассказать о городе намного больше, чем дома по красной линии улицы
2 500 за 1-5 чел.
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Questeri
Нет отзывов
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Древняя дорога на Смоленск, первая пешеходная улица, самая творческая улица столицы - так обычно описывают Арбат
990 за 1-6 чел.
Тайны Новой Басманной улицы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Тайны Новой Басманной улицы
Расшифровать архитектуру доходных домов, заглянуть в колоритные дворы и мастерскую художника
50004 000 за 1-5 чел.
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
Мы откроем для себя совершенно иное измерение жизни Арбата, сильно отличающееся от его стереотипного, глянцевого образа
4 000 за 1-5 чел.
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Татьяна
5
38 отзывов
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
Прикоснуться к живым историям, воспоминаниям и тайнам культовой улицы Москвы
500 за 1 человека
Прогулки по Никольской: что скрывает улица московского просвещения
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
Прогулки по Никольской: что скрывает улица московского просвещения
Отправляйтесь в путешествие по старинной московской улочке, на землях которой зарождалось высшее образование
от 8 000 за 1-10 чел.
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
5
1 отзыв
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Отправиться в мистическое историко-архитектурное путешествие по городу и нарисовать скетч-миниатюру
5 500 за 1-4 чел.
Богемный Арбат
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мос-Тур
4
4 отзыва
Богемный Арбат
Не каждой улице выпадает честь стать музой для музыкантов и писателей
590 за 1 человека
Тайны дворов Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
23 отзыва
Тайны дворов Москвы
Заглянуть в «подворотни», рассмотреть чудом сохранившиеся дома и раскрыть изнанку столицы
2 500 за 1-5 чел.
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
Дорогие друзья, я приглашаю вас в путешествие по одной из самых красивых улиц нашего города - Мясницкой
от 10 000 за 1-10 чел.
Старый Арбат современнее, чем кажется
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Татьяна
4.9
17 отзывов
Старый Арбат современнее, чем кажется
За свою историю Арбат никогда не оставался в тени
500 за 1 человека
История возникновения и строительства Московского Метрополитена
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
История возникновения и строительства Московского Метрополитена
Ежедневно спускаясь в Московское метро, мы большей частью ничего не знаем о его истории, не догадываемся о том, что
от 8 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ