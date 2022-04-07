Александров

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.
Александров
Александров
Александров
Александров

Что вас ожидает 🤩

  • Александровская слобода
  • Александровский кремль
  • Распятская церковь-колокольня
  • Средневековые подвалы Успенской церкви
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас познакомиться с богатой и увлекательной историей Александровской слободы – города, затмившего собой Москву в 16 веке. Иван Грозный назначил Александровский кремль центром новой столицы и загородной резиденцией московских правителей. Это место помнит выборы царской невесты, первую российскую консерваторию, первую провинциальную печатню, библиотеку Ивана Грозного и тайные подземные ходы.

Вас ждет обзорная экскурсия по Александровской слободе с осмотром архитектурного ансамбля и экспозиция «Государев двор в Александровской слободе». Здесь Иван Грозный принимал иностранных послов, подписывал ключевые политические договора и завершал объединение русского государства.

Вы увидите распятскую церковь-колокольню с экспозициями «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель» и «Александровская Слобода. Легенды и были», заглянете в подвалы Успенской церкви периода Средневековья и побываете на интерактивной программе «На Сытном дворе Ивана Грозного».

Далее мы отправимся в хорошо сохранившуюся городскую усадьбу купца Алексея Михайловича Первушина, где в старинном особняке в стиле неоклассицизма разместился Александровский Художественный музей. Вы увидите театрализованную программу «В гостях у купца Первушина» с привратницкой Дуняши и услышите рассказ хозяев усадьбы о быте, традициях и семейном укладе купеческой семьи в 19 веке.

Заключительной частью нашей программы станет посещение выставки «Чертоги подземного царства» – прекрасной пещеры с натуральными камнями, среди которых: малахит, гранат, нефрит, чароит, агат, яшма. Вы увидите настоящие драгоценные камни – рубин, сапфир, алмаз, лунный камень и другие. Также в пещере представлены искусственные камни, полученные российскими учеными в ходе перекристаллизации при высоких давлениях и температурах.

Программа

  • Обзорная экскурсия по Александровской слободе: знакомство с архитектурным ансамблем, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе». Распятская церковь-колокольня с экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель». Средневековые подвалы Успенской церкви. Интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного».
  • Посещение Художественного музея в купеческом особняке (памятник архитектуры в стиле неоклассицизма). Театрализованная программа «В гостях у купца Первушина»: привратницкая Дуняши, рассказ хозяев дома о традициях, семейном укладе и быте купечества в XIX веке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Театрализованная программа
Что не входит
  • Обед. Посещение выставки «Чертоги подземного царства»
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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