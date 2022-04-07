Приглашаем вас познакомиться с богатой и увлекательной историей Александровской слободы – города, затмившего собой Москву в 16 веке. Иван Грозный назначил Александровский кремль центром новой столицы и загородной резиденцией московских правителей. Это место помнит выборы царской невесты, первую российскую консерваторию, первую провинциальную печатню, библиотеку Ивана Грозного и тайные подземные ходы.

Вас ждет обзорная экскурсия по Александровской слободе с осмотром архитектурного ансамбля и экспозиция «Государев двор в Александровской слободе». Здесь Иван Грозный принимал иностранных послов, подписывал ключевые политические договора и завершал объединение русского государства.

Вы увидите распятскую церковь-колокольню с экспозициями «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель» и «Александровская Слобода. Легенды и были», заглянете в подвалы Успенской церкви периода Средневековья и побываете на интерактивной программе «На Сытном дворе Ивана Грозного».

Далее мы отправимся в хорошо сохранившуюся городскую усадьбу купца Алексея Михайловича Первушина, где в старинном особняке в стиле неоклассицизма разместился Александровский Художественный музей. Вы увидите театрализованную программу «В гостях у купца Первушина» с привратницкой Дуняши и услышите рассказ хозяев усадьбы о быте, традициях и семейном укладе купеческой семьи в 19 веке.

Заключительной частью нашей программы станет посещение выставки «Чертоги подземного царства» – прекрасной пещеры с натуральными камнями, среди которых: малахит, гранат, нефрит, чароит, агат, яшма. Вы увидите настоящие драгоценные камни – рубин, сапфир, алмаз, лунный камень и другие. Также в пещере представлены искусственные камни, полученные российскими учеными в ходе перекристаллизации при высоких давлениях и температурах.