Немного об истории 📖

Болотная площадь существует с XI века. В XVII—XVIII веках называлась Царицын луг, что, предположительно, связано с торжествами в 1724 году по случаю коронации императрицы Екатерины I, когда на лугу были устроены народные гулянья. Переименовывалась несколько раз, видела казни колдунов, мятежников, кулачные бои, фейерверки, останки Степана Разина, бойкую торговлю.

Маршрут

Мы пройдемся по Лаврушинскому переулку, увидим палаты в Кадешевской слободе, Дом писателей, фонтан ⛲ «Вдохновение» и не пройдем мимо всемирно известной Третьяковской галереи.

Прогуляемся по скверу на Болотке, обязательно задумаемся над смыслом скульптурной композиции Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых», рассмотрим каждую скульптуру по отдельности и всю композицию в целом.

Вспомним шедевры кисти Ильи Репина и продолжим нашу прогулку 👣 по Лужковскому мосту, полюбуемся деревьями любви с замочками молодоженов и присядем на скамью примирения, чтобы уж точно не поссориться. Тихой московской улочкой выйдем на Софийскую набережную, поймем, почему южная стена Кремля выше и шире, что находится под Тайницкой башней, узнаем, в какой из башен был первый насос. Через Большой Москворецкий мост поднимемся на Красную площадь, осмотрим все достопримечательности 🏛️ и завершим экскурсию ⛳ у памятника маршалу Г. Жукову.