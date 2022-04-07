Суздаль

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Ориентировочное время прибытия в Москву – 22:30.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Суздаль
Суздаль
Суздаль
Суздаль

Что вас ожидает 🤩

  • Суздаль
  • Суздальский кремль
  • Спасо-Преображенский собор
  • Крестовая палата
  • Рождественский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Суздаль — это удивительный русский город, который по праву считается музеем благодаря богатой истории, летописному прошлому и большому количеству архитектурных памятников времен Владимиро-Суздальской Руси.

Путешествие в Суздаль похоже на путешествие во времени. Вы увидите средневековый белокаменный Кремль и собор Рождества Богородицы периода домонгольской Руси. В соборе упокоены сыновья основателя Москвы — князя Юрия Долгорукого, а неподалеку расположен древний Архиерейский двор и шатровая колокольня 17 века с часами-курантами. В Суздале без дополнительных декораций снималось множество исторических фильмов.

Всего в Суздале находится пять монастырей, среди которых наиболее известен мужской Спасо-Евфимиев монастырь с Преображенским собором 17 века и музеем-заповедником. Оказавшись на территории монастыря, вы сможете послушать колокольные звоны, познакомиться с древнерусским искусством и узнать о князе Дмитрии Пожарском, погребенном под огромным саркофагом.

В свободное время все желающие смогут посетить и другие экспозиции музея, которые входят в комплексный билет.

После экскурсионной программы останется время для самостоятельной прогулки по центру города и Гостиному двору, во время которой у вас будет возможность приобрести знаменитую медовуху и множество интересных сувениров.

Суздаль прекрасен в любое время года и является одним из самых привлекательных древнерусских городов, которые каждый обязан посетить хотя бы раз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 7:45
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 7:45

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культураЗолотое кольцо🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Москве

«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Алла
4
11 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Москва - современный мегаполис с длинной историей
4 800 за 1 человека
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
VS-TRAVEL
5
2 отзыва
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
Суздаль - один из городов Золотого кольца России
2 950 за 1 человека
Суздаль - град летописный
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.8
16 отзывов
Суздаль - град летописный
В нашем путешествии вы увидите огромное количество символов Суздаля
2 950 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Москва_с_гидом
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Обзорная автобусная экскурсия по центру Москвы
700 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ольга
4.7
46 отзывов
Часто заказывают
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
990 за 1 человека
Царицыно - пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Спутник
4.6
36 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка
500 за 1 человека
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.7
181 отзыв
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь - один из старейших монастырей в России
900 за 1 человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Дарим
4.8
386 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей страны
600 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Прогулки
4.5
22 отзыва
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Возможность открыть для себя Москву в удобном вам формате
от 6 000 за 1 человека
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вячеслав
Нет отзывов
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
С древних времен в нашем городе мирно соседствовали представители разных религий
3 750 за 1-8 чел.
«История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
VS-TRAVEL
5
5 отзывов
«История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
В 115 километрах от Москвы находится один из старинных городов Подмосковья - Коломна
2 790 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ