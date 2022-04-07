Суздаль — это удивительный русский город, который по праву считается музеем благодаря богатой истории, летописному прошлому и большому количеству архитектурных памятников времен Владимиро-Суздальской Руси.

Путешествие в Суздаль похоже на путешествие во времени. Вы увидите средневековый белокаменный Кремль и собор Рождества Богородицы периода домонгольской Руси. В соборе упокоены сыновья основателя Москвы — князя Юрия Долгорукого, а неподалеку расположен древний Архиерейский двор и шатровая колокольня 17 века с часами-курантами. В Суздале без дополнительных декораций снималось множество исторических фильмов.

Всего в Суздале находится пять монастырей, среди которых наиболее известен мужской Спасо-Евфимиев монастырь с Преображенским собором 17 века и музеем-заповедником. Оказавшись на территории монастыря, вы сможете послушать колокольные звоны, познакомиться с древнерусским искусством и узнать о князе Дмитрии Пожарском, погребенном под огромным саркофагом.

В свободное время все желающие смогут посетить и другие экспозиции музея, которые входят в комплексный билет.

После экскурсионной программы останется время для самостоятельной прогулки по центру города и Гостиному двору, во время которой у вас будет возможность приобрести знаменитую медовуху и множество интересных сувениров.

Суздаль прекрасен в любое время года и является одним из самых привлекательных древнерусских городов, которые каждый обязан посетить хотя бы раз.