Мавзолей Ленина

Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина

Что вас ожидает 🤩

  • Мавзолей Ленина
  • Кремлевский некрополь
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Мавзолей Ленина расположен в самом сердце столицы - на Красной площади. Вот уже 95 лет здесь находится тело, пожалуй, самого знаменитого вождя России и всего мирового пролетариата - Владимира Ильича Ленина.

Мы приглашаем на экскурсию "Мавзолей Ленина: тайны Кремлевского некрополя", в ходе которой мы спустимся почти на три метра под землю, посетим траурный зал и увидим саркофаг с телом вождя мирового пролетариата.

Мы расскажем историческую правду, научимся отличать правду от вымысла. Мы откроем тайны секретной научной лаборатории при Мавзолее и покажем архивные фото, которых нет в открытых источниках.

Мы пройдем у стен Московского Кремля, где находится известный мемориальный комплекс - Кремлевский Некрополь. Посмотрим на захоронения государственных, партийных и военных деятелей, участников Октябрьской революции 1917 года и коммунистов-революционеров. Это место всегда вызывало много споров и разногласий. И, мы уверены, истории, которые поведает экскурсовод, не оставят вас равнодушными.

Программа

Вы узнаете:
  • Как возник Кремлевский некрополь и по какому "критерию" туда попадали
  • Какие четыре вида захоронений до сих пор существуют у стен и в стенах Московского Кремля
  • Кто такие "12 апостолов" Ленина
  • Почему Сталина захоронили без всяких почестей и при чем тут китайцы
  • Почему усыпальница Ленина сделана именно в форме куба
  • Где во время Второй мировой войны находилось тело Владимира Ильича и как была проведена спецоперация по его возвращению
  • Почему первоначально руки Ленина лежали совсем иначе и какая тайная символика за этим стоит

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Посещение Мавзолея и Кремлевского некрополя
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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