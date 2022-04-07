Мавзолей Ленина расположен в самом сердце столицы - на Красной площади. Вот уже 95 лет здесь находится тело, пожалуй, самого знаменитого вождя России и всего мирового пролетариата - Владимира Ильича Ленина.

Мы приглашаем на экскурсию "Мавзолей Ленина: тайны Кремлевского некрополя", в ходе которой мы спустимся почти на три метра под землю, посетим траурный зал и увидим саркофаг с телом вождя мирового пролетариата.

Мы расскажем историческую правду, научимся отличать правду от вымысла. Мы откроем тайны секретной научной лаборатории при Мавзолее и покажем архивные фото, которых нет в открытых источниках.

Мы пройдем у стен Московского Кремля, где находится известный мемориальный комплекс - Кремлевский Некрополь. Посмотрим на захоронения государственных, партийных и военных деятелей, участников Октябрьской революции 1917 года и коммунистов-революционеров. Это место всегда вызывало много споров и разногласий. И, мы уверены, истории, которые поведает экскурсовод, не оставят вас равнодушными.