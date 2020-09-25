1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Аперитив: знакомство

В уютной квартире в центре Москвы вас будут ждать прекрасные Алёна и Лео. После легкого аперитива из французских ликеров вы вместе выберете главное блюдо вечера. Это может быть курица по-баскски, гратен дофинуа или что-то еще. Составив список ингредиентов, отправитесь за продуктами в ближайший магазин. Лео и Алёна расскажут, как отличить французские продукты от подделок и выбрать не менее вкусный сыр, чем в Париже. Также Лео покажет, какие доступные по цене вина в России могут сравниться по вкусу с настоящими французскими винами 🍷 — одними из самых дорогих в мире.

Семейный ужин

По возвращении домой вы вместе с Лео приготовите главное блюдо вечера и узнаете много рецептов других блюд, а Алёна возьмет на себя традиционный десерт 🍪 Тарт Татен. За вкусным ужином с бокалом вина пара с радостью расскажет, какие различия и сходства существуют между нашими культурами и поделится своими любимыми местами в Москве. А поскольку завершить ужин нужно тоже по-французски, напоследок вас ждет дижестив — коньяк или арманьяк!

Организационные детали

Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, предупредите об этом заранее

Дома у Лео живет собака. Сообщите, пожалуйста, заранее, если у вас аллергия или кинофобия

Что входит в стоимость, а что — нет