1 отзыв оставили туристы

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Традиционный ужин во франко-русской семье!

Познакомиться с французской кухней на семейном мастер-классе и поужинать в приятной компании

5
1 отзыв
Лукас
Лукас – экскурсионное агентство из Москвы
Семейная пара Лео и Алёна устроят званый франко-русский ужин, чтобы показать, как можно жить по-французски в России.

Во время домашнего мастер-класса вы научитесь готовить блюда французской кухни 🥧, разберетесь в сортах французских вин и познакомитесь с культурой Франции!
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 9 980 ₽ за экскурсию

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Традиционный ужин во франко-русской семье!
Традиционный ужин во франко-русской семье!

Что вас ожидает

Аперитив: знакомство
В уютной квартире в центре Москвы вас будут ждать прекрасные Алёна и Лео. После легкого аперитива из французских ликеров вы вместе выберете главное блюдо вечера. Это может быть курица по-баскски, гратен дофинуа или что-то еще. Составив список ингредиентов, отправитесь за продуктами в ближайший магазин. Лео и Алёна расскажут, как отличить французские продукты от подделок и выбрать не менее вкусный сыр, чем в Париже. Также Лео покажет, какие доступные по цене вина в России могут сравниться по вкусу с настоящими французскими винами 🍷 — одними из самых дорогих в мире.

Семейный ужин
По возвращении домой вы вместе с Лео приготовите главное блюдо вечера и узнаете много рецептов других блюд, а Алёна возьмет на себя традиционный десерт 🍪 Тарт Татен. За вкусным ужином с бокалом вина пара с радостью расскажет, какие различия и сходства существуют между нашими культурами и поделится своими любимыми местами в Москве. А поскольку завершить ужин нужно тоже по-французски, напоследок вас ждет дижестив — коньяк или арманьяк!

Организационные детали

  • Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, предупредите об этом заранее
  • Дома у Лео живет собака. Сообщите, пожалуйста, заранее, если у вас аллергия или кинофобия

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: аперитив с французскими ликерами и легкими закусками, продукты и вино для приготовления блюд, салаты, сырная тарелка, десерт с чаем, дижестив с арманьком или коньяком
  • Дополнительные продукты и напитки оплачиваются самостоятельно
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Смоленская
Традиционный ужин во франко-русской семье!
Традиционный ужин во франко-русской семье!
Традиционный ужин во франко-русской семье!
Традиционный ужин во франко-русской семье!
Традиционный ужин во франко-русской семье!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лукас
Лукас
Меня зовут Лукас. Я француз, живущий в Москве несколько лет. Я влюбился в Россию с первого приезда, решил выучить русский язык и найти работу. Присоединившись к команде французского турагентства, я начал работать гидом и создавать уникальные экскурсии, которые нравятся как иностранцам, так и местным жителям – катания на собачьих упряжках, дог-треккинг, каякинг, традиционные французские ужины и многие другие. Я много путешествую по России и обожаю свою работу. Давайте знакомиться!
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1 отзыв оставили туристы

25 сентября 2020
Алена и Лео - чудесный осенний подарок на мой день рождения. Не пропустите возможность побывать и поучаствовать в кулинарном волшебстве. Точный выбор вин к блюдам, правильная и неторопливая подача, секреты кухни от Лео... Нам всем было очень интересно, дочка (11 лет) участвовала во всех готовках. Мы не заметили ка пролетело время. Прекрасный вечер! Огромное спасибо за него!

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