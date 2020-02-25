81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ивановская горка: где это? Обычно этот вопрос задают москвичи и тут же начинают сомневаться в том, что хорошо знают свой город. Мы начнем свой маршрут у призрака китайгородской стены — у памятника Кириллу и Мефодию (выход из метро Китай-город), пройдем вверх к Ивановскому монастырю, а далее двинемся к самой загадочной площади в Москве — Хитровской, попутно пытаясь понять, в каком веке мы находимся.
Мы будем подглядывать за Москвой, узнаем, какая она на самом деле, как выглядит ее исподнее, спрятанное в глубине переулков. Мы увидим палаты 17 века, древний холодильник и место, где снимали “Брат-2”. А еще я расскажу, в каких палатах 17-го века можно купить дизайнерские вещи, научиться танцевать танго и послушать стихи, где покачаться на качелях, найти творческие подарки, и где в Москве самые вкусные пироги.
Большие контрасты между богатым и бедным, злым и добрым, старым и современным мы встретим буквально на каждом шагу. Давайте шагать вместе и узнавать неизвестную Москву!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй.
Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории.
Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца.
В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
Экскурсия очень понравилась. Очень познавательно. Юля очень интересный гид. Узнав о таких местах,можно гулять самостоятельно и наслаждаться переулками Москвы. Планируем еще экскурсии с Юлей.
Дмитрий
8 января 2020
Очень атмосферная экскурсия по улочкам и местечкам, которые рядом с нами, но мы про них ничего не знаем. Всего в 15 минутах от Красной оказывается так много чего интересного. Юлия замечательный экскурсовод, отличный рассказчик. Она полностью погружает в какую то атмосферу, из которой не хочется выходить. Я получил массу позитивного настроения. Отлично погуляли.
P.S. Будете с Юлией в Гиперионе, захватите кексики. Уж очень они вкусные))
Мария
9 декабря 2019
Интересный маршрут, очень интересные и даже местами удивительные факты, узнаешь про свой город. Наш гид, девушка приветливая и улыбчивая, очень эрудированная, хорошая грамотная речь, приятно слушать (сейчас это редкость). Хорошо чувствует группу, отзывается на все потребности) Спасибо, Юля🌷
Янина
17 ноября 2019
Прекрасная субботняя прогулка с замечательной Юлией! Понравилось всем-от мала до велика! Даже деткам (8 и 10 лет) всё было понятно и интересно! Хотим продолжения!
Александр
20 октября 2019
Всё отлично, экскурсия на 5 баллов из 5, полностью оправдала ожидания и даже превзошла их. Заказывали экскурсию для друзей из Питера, они в полном восторге. Юлия - очень приятный гид, обладающий глубокими знаниями по теме, прекрасно владеющий русским языком. Маршрут выбран очень интересный, необычный и насыщенный. Время пролетело незаметно. Обязательно посетим другую экскурсию с Юлией и всем рекомендуем!
Татьяна
20 октября 2019
Спасибо Юле за прогулку.Мы и ходили, казалось, весь центр Москвы, но именно в этом район почему-то не были. Очень атмосферная,любопытная экскурсия. Юля подготовлена, погружена в тему.Все совпало-тема, место, погода.
Анна
30 сентября 2019
Нам очень понравилось, привычная Москва с совершенно необычных ракурсов. Почти три часа как 15 минут
Екаерина
15 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Будем брать и другие экскурсии от этого гида.
Эдуард
3 сентября 2019
Юля просто заражает своей любовью к Москве и ее истории. Прекрасно проведенные часы. Увидел другую Москву другими глазами.
Ирина
14 июля 2019
Потрясающая экскурсия. Казалось, мы исходили всю Москву, все знаем, нечем нас удивить. Но Юля нас удивила: столько интересных местечек, фактов, историй, закоулков, атмосферных уголков...
Мы возвращались на маршрут еще два раза после этого и другими глазами смотрели на любимый город.
Не ждите ничего от прогулки и она сможет вас удивить.
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Красную площадь можно пробежать за 15 минут, но задержитесь подольше в этом уголке русской старины — и вам откроется вся история Москвы. Вы успеете детально рассмотреть ключевые архитектурные объекты столицы, развеять мифы и укоренившиеся стереотипы, по-новому взглянуть на легендарные достопримечательности и узнать их нетривиальную историю.
2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне. Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Для того, чтобы узнать всю Москву, придется безостановочно гулять в течение нескольких часов, а то и дней, а может, даже и лет. Это своеобразная дерзость - пригласить Москву на двухчасовое пешее свидание и узнать о ней все необходимое, самое интересное и красивое. Из всех маршрутов этот - наиболее классический и живописный. Чередуя туристические и не очень места, вы узнаете историю этого старинного города. Буквально на ваших глазах поменяется ландшафт города, его статус, правители, сами москвичи и их быт. В результате вы получите объемное представление о столице и познакомитесь с ее особенной атмосферой.
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Москва – это город, в котором есть все! Богатая история, разнообразная архитектура, еда со всего мира, музеи, театры, арт-пространства и магазины... На экскурсии я научу вас пользоваться столицей, чтобы вы чудесно провели здесь время и навсегда влюбились в лучший город Земли.
Экскурсия посвящена самому главному московскому контрасту, который сложился исторически. Мы пройдем по самой старой московской улице с сохранившимися храмами и палатами и расположенным здесь же ультрасовременным, высокотехнологичным парком и попробуем осознать, как же так произошло, и как эти противоположные друг другу явления уживаются друг с другом.
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
Тверской бульвар, цветущий по весне, зеленый летом, шуршащий осенней листвой, прекрасен в любое время года. Вы проследите его историю с тех пор, как он стал местом дворянских променадов, и до наших дней, узнаете о знаменитых поэтах и музыкантах, черпающих здесь вдохновение, а музыкальные паузы украсят прогулку и помогут проникнуться атмосферой знаменитого московского бульвара.
Новый взгляд на красивейшие станции подземки и секреты её внутреннего устройства
«У них дворцы для фараонов, а у нас дворцы для обычных людей» — крылатая фраза великого архитектора Алексея Душкина определила эстетический облик Московского метро на долгие годы. Однако «обычные люди» часто спешат по своим делам и не видят всей красоты московской подземки. Мы же попробуем исследовать метрополитен как настоящий музей советского искусства. Вы посетите 9 станций столичного метро, знакомясь с их эстетическими особенностями, легендами и любопытными фактами. А после попробуете найти для себя ответ на вопрос: что же такое метро — транспорт, дворец, музей или храм?
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Увлекательное погружение в безумный, фантастический и такой притягательный мир кинематографа
Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!
От Ивана Калиты до наших дней — самая несерьезная прогулка
Говорят, шутки плохо путешествуют во времени и пространстве. И поэтому обычно нам непонятно, над чем смеются родители, а разгадать причину улыбок наших бабушек, порой, просто невозможно. Чтобы вы почувствовали себя «своими» в Москве, я расскажу вам о городских шутках и научу понимать их смысл. И, конечно, мы посмеемся на славу!