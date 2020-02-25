81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.

Ивановская горка: где это? Обычно этот вопрос задают москвичи и тут же начинают сомневаться в том, что хорошо знают свой город. Мы начнем свой маршрут у призрака китайгородской стены — у памятника Кириллу и Мефодию (выход из метро Китай-город), пройдем вверх к Ивановскому монастырю, а далее двинемся к самой загадочной площади в Москве — Хитровской, попутно пытаясь понять, в каком веке мы находимся.

Мы будем подглядывать за Москвой, узнаем, какая она на самом деле, как выглядит ее исподнее, спрятанное в глубине переулков. Мы увидим палаты 17 века, древний холодильник и место, где снимали “Брат-2”. А еще я расскажу, в каких палатах 17-го века можно купить дизайнерские вещи, научиться танцевать танго и послушать стихи, где покачаться на качелях, найти творческие подарки, и где в Москве самые вкусные пироги.

Большие контрасты между богатым и бедным, злым и добрым, старым и современным мы встретим буквально на каждом шагу. Давайте шагать вместе и узнавать неизвестную Москву!