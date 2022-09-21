Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фотооткрытки в декорациях метро
В рамках фотопрогулки мы посетим три станции метро с разным интерьером, стилем, освещением и колоритом. Я подскажу вам интересные сюжеты для фото, помогу с образом и позированием, а в течение 5 дней после фотосессии отправлю 30 снимков в профессиональной цветокоррекции. Маршрут может меняться по вашим вкусам и запросам, но в классическом варианте это:
Арбатская с ее низкими квадратными пилонами, облицованными красным мрамором, высоким сводчатым потолком, цветочными рельефами и двумя рядами люстр. Здесь просторно и очень светло — находка для фото! Сделаем отличные кадры, полюбуемся лепными рамами на потолке и другими элементами декора.
Площадь Революции — более темная и фактурная станция, где мы сделаем тематические снимки рядом с бронзовыми фигурами скульптура Матвея Манизера. Пожалуй, в Московском метрополитене нет другой станции, с которой было бы связано столько легенд и поверий: интересующимся я о них обязательно расскажу.
Электрозаводская: здесь под красивыми светильниками дискообразной формы особенно хорошо получаются «замершие» кадры на фото поезда, а в облицовочных панелях можно увидеть окаменелости древних животных, которым более 200 миллионов лет.
Организационные детали
Не забудьте продумать оригинальный наряд и взять с собой аксессуары (что-то из этого: книга, сумочка, шляпка, зонт)
Время начала фотопрогулки сдвинуто на поздний вечер, чтобы поток людей не мешал нам
В течение 5 дней после прогулки вы получите около 30 фотографий с цветокоррекцией (и ретушь при необходимости)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваш гид в Москве
Меня зовут Валентин, я профессиональный фотограф с 10-летним опытом. Работал с актрисами Мосфильма, на конкурсах красоты и внештатным корреспондентом РИА новости. Мне нравится раскрывать красоту людей и мест через фото, подбирая для этого оптимальные интерьеры, идеи, свет и настроения. Также я организую экскурсии по секретным и аутентичным местам Москвы, Подмосковья и не только. С нетерпением жду нашей встречи!