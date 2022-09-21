Не секрет, что метро Москвы — одно из самых красивых в мире, а кроме того, это архитектурная энциклопедия и символ СССР. Именно здесь можно почувствовать дух города, его ритм, атмосферу и, конечно, запечатлеть всё это на фото! Я сделаю для вас снимки среди убранства станций, на фоне движения людей и поездов. А заодно расскажу об оформлении и истории каждой станции.

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Описание

Что вас ожидает

Фотооткрытки в декорациях метро

В рамках фотопрогулки мы посетим три станции метро с разным интерьером, стилем, освещением и колоритом. Я подскажу вам интересные сюжеты для фото, помогу с образом и позированием, а в течение 5 дней после фотосессии отправлю 30 снимков в профессиональной цветокоррекции. Маршрут может меняться по вашим вкусам и запросам, но в классическом варианте это:

Арбатская с ее низкими квадратными пилонами, облицованными красным мрамором, высоким сводчатым потолком, цветочными рельефами и двумя рядами люстр. Здесь просторно и очень светло — находка для фото! Сделаем отличные кадры, полюбуемся лепными рамами на потолке и другими элементами декора.

Площадь Революции — более темная и фактурная станция, где мы сделаем тематические снимки рядом с бронзовыми фигурами скульптура Матвея Манизера. Пожалуй, в Московском метрополитене нет другой станции, с которой было бы связано столько легенд и поверий: интересующимся я о них обязательно расскажу.

Электрозаводская: здесь под красивыми светильниками дискообразной формы особенно хорошо получаются «замершие» кадры на фото поезда, а в облицовочных панелях можно увидеть окаменелости древних животных, которым более 200 миллионов лет.

Организационные детали