Фотопрогулка по станциям метро Москвы

Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки

Не секрет, что метро Москвы — одно из самых красивых в мире, а кроме того, это архитектурная энциклопедия и символ СССР.

Именно здесь можно почувствовать дух города, его ритм, атмосферу и, конечно, запечатлеть всё это на фото! Я сделаю для вас снимки среди убранства станций, на фоне движения людей и поездов. А заодно расскажу об оформлении и истории каждой станции.
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотооткрытки в декорациях метро

В рамках фотопрогулки мы посетим три станции метро с разным интерьером, стилем, освещением и колоритом. Я подскажу вам интересные сюжеты для фото, помогу с образом и позированием, а в течение 5 дней после фотосессии отправлю 30 снимков в профессиональной цветокоррекции. Маршрут может меняться по вашим вкусам и запросам, но в классическом варианте это:

Арбатская с ее низкими квадратными пилонами, облицованными красным мрамором, высоким сводчатым потолком, цветочными рельефами и двумя рядами люстр. Здесь просторно и очень светло — находка для фото! Сделаем отличные кадры, полюбуемся лепными рамами на потолке и другими элементами декора.

Площадь Революции — более темная и фактурная станция, где мы сделаем тематические снимки рядом с бронзовыми фигурами скульптура Матвея Манизера. Пожалуй, в Московском метрополитене нет другой станции, с которой было бы связано столько легенд и поверий: интересующимся я о них обязательно расскажу.

Электрозаводская: здесь под красивыми светильниками дискообразной формы особенно хорошо получаются «замершие» кадры на фото поезда, а в облицовочных панелях можно увидеть окаменелости древних животных, которым более 200 миллионов лет.

Организационные детали

  • Не забудьте продумать оригинальный наряд и взять с собой аксессуары (что-то из этого: книга, сумочка, шляпка, зонт)
  • Время начала фотопрогулки сдвинуто на поздний вечер, чтобы поток людей не мешал нам
  • В течение 5 дней после прогулки вы получите около 30 фотографий с цветокоррекцией (и ретушь при необходимости)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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