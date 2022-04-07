Деловой центр «Москва-Сити» - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Москва-Сити – сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.

Первые планы создания в Москве бизнес-квартала международного образца появились в 1991 году. Место выбрали на берегу Москвы-реки, там, где когда-то были заброшенные каменоломни, в которых добывали известняк. В 1998 году была построена первая «Башня 2000» и торгово-пешеходный «Мост Багратион».

На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция… Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад. Во многих башнях открыты смотровые площадки.

Вы посетите смотровую площадку в башне «Империя», которая расположена на 56 этаже. Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом.

Приглашаем Вас в единственный музей высотного строительства Москвы. В музее-смотровой интересно не только взрослым, но и детям. Вы увидите уникальные инсталляции, которые можно и нужно трогать.

Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось. Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа - это будет самый высокий жилой дом в Европе.

И все это в 4-х км от Кремля…