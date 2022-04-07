Москва-Сити

От места встречи добираемся на метро

Групповая
От места встречи добираемся на метро.

Пешеходная экскурсия по деловому центру.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Москва-Сити
Москва-Сити
Москва-Сити
Москва-Сити

Что вас ожидает 🤩

  • Москва-Сити
  • Башня "Империя"
  • Башня "Федерация"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Деловой центр «Москва-Сити» - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Москва-Сити – сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.

Первые планы создания в Москве бизнес-квартала международного образца появились в 1991 году. Место выбрали на берегу Москвы-реки, там, где когда-то были заброшенные каменоломни, в которых добывали известняк. В 1998 году была построена первая «Башня 2000» и торгово-пешеходный «Мост Багратион».

На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция… Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад. Во многих башнях открыты смотровые площадки.

Вы посетите смотровую площадку в башне «Империя», которая расположена на 56 этаже. Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом.

Приглашаем Вас в единственный музей высотного строительства Москвы. В музее-смотровой интересно не только взрослым, но и детям. Вы увидите уникальные инсталляции, которые можно и нужно трогать.

Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось. Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа - это будет самый высокий жилой дом в Европе.

И все это в 4-х км от Кремля…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода. Билет на башню "Империи"
Что не входит
  • Билет в метро
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, суббота в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, пятница, суббота в 15:30

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