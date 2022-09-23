Краски усадьбы Архангельское

Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом

Архангельское — шедевр русского усадебного искусства.

Вы прогуляетесь по живописной набережной Москвы-реки, расшифруете особенности архитектуры Большого дворца и очаруетесь ухоженными садами.

А также рассмотрите архивные фото, погрузитесь в богатое прошлое усадьбы и услышите о ее владельцах: князьях Голицыных и Юсуповых.
Краски усадьбы Архангельское
Краски усадьбы Архангельское
Краски усадьбы Архангельское
Краски усадьбы Архангельское
Краски усадьбы Архангельское
Краски усадьбы Архангельское
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Роскошный дворцово-парковый ансамбль

Вы полюбуетесь изящным Большим дворцом, построенным по проекту парижского архитектора Герна. Погуляете по аллеям окружающего его пейзажного парка, рассматривая фонтаны, скульптуры и мемориальные колонны. Увидите древнюю сельскую церковь Архангела Михаила и неоклассическую Колоннаду начала 20 века, где сегодня проходят выставки и концерты. Если пожелаете, окунетесь в купальню при часовне на Москве-реке.

Путешествие во времени

Архангельское впервые упоминается в документах 16 столетия. Вы узнаете, каким княжеским династиям оно принадлежало, как складывался архитектурный ансамбль и чьими усилиями создавался пейзажный парк. А также: сколько раз здесь бывал Пушкин, что подарил усадьбе Александр II и какие знаменитые художники посещали эти места. Почему во время войны с Наполеоном раритеты вывезли в Астрахань, как имение было разграблено и восстановлено.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты на территорию не включены в стоимость — 250 руб. с человека
  • По запросу я могу организовать трансфер на комфортабельном автомобиле от м. Строгино или МЦД Пенягино до входа в парк. Цена — 1000 р. в одну сторону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🏯Парки и усадьбыУсадьбы и дворцыАрхангельское🗽Популярные места

Похожие туры в Москве

Великолепная усадьба Кусково
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мила
Мила
Нет отзывов
Великолепная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
у входа в усадьбу
23 сен
24 сен
25 сен
28 сен
5 500 за всё до 10 чел.
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
1 отзыв
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
в Кусково
25 сен
15 окт
16 окт
22 окт
800 за 1 человека
Тихое очарование усадьбы Суханово
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Тихое очарование усадьбы Суханово
Посетить дворянскую усадьбу Волконских, услышать ее историю и расшифровать необычную архитектуру
у входа в усадьбу
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 000 за всё до 10 чел.
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
в районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
25 сен
700 за 1 человека
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
10 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Рекомендуем взять с собой
2 650 за 1 человека
Необычная усадьба Марфино
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
1 отзыв
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
в селе Марфино
23 сен
25 сен
26 сен
27 сен
5 850 за всё до 4 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
5
30 отзывов
Басманная слобода: история и архитектура
Исследовать один из самых интересных районов Старой Москвы с профессиональным гидом
у м. Красные ворота
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 600 за всё до 10 чел.
Крутицкое подворье в веках и лицах
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алия
Алия
Нет отзывов
Крутицкое подворье в веках и лицах
Посетить старинное патриаршее подворье и раскрыть его богатую историю с профессиональным гидом
в районе м. Пролетарская
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
4 500 за всё до 4 чел.
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Гид расскажет вам о монастыре, его постройке в XIV-м веке
Нижняя Сыромятническая улица 10с10
4 000 за всё до 10 чел.
Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
21 отзыв
Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Открыть секреты самой необычной церкви Подмосковья и погрузиться в историю имения
Село Быково, Владимирский храм
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
от 36003 240 за всё до 5 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Габриэль
Габриэль
5
2 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
у метро Славянский бульвар
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
1400011 900 за всё до 4 чел.
SUP-прогулка в районе усадьбы Архангельское
3 часа
Речные прогулки
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
SUP-прогулка в районе усадьбы Архангельское
деревня Глухово
2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ