Архангельское — шедевр русского усадебного искусства. Вы прогуляетесь по живописной набережной Москвы-реки, расшифруете особенности архитектуры Большого дворца и очаруетесь ухоженными садами. А также рассмотрите архивные фото, погрузитесь в богатое прошлое усадьбы и услышите о ее владельцах: князьях Голицыных и Юсуповых.

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Описание

Что вас ожидает

Роскошный дворцово-парковый ансамбль

Вы полюбуетесь изящным Большим дворцом, построенным по проекту парижского архитектора Герна. Погуляете по аллеям окружающего его пейзажного парка, рассматривая фонтаны, скульптуры и мемориальные колонны. Увидите древнюю сельскую церковь Архангела Михаила и неоклассическую Колоннаду начала 20 века, где сегодня проходят выставки и концерты. Если пожелаете, окунетесь в купальню при часовне на Москве-реке.

Путешествие во времени

Архангельское впервые упоминается в документах 16 столетия. Вы узнаете, каким княжеским династиям оно принадлежало, как складывался архитектурный ансамбль и чьими усилиями создавался пейзажный парк. А также: сколько раз здесь бывал Пушкин, что подарил усадьбе Александр II и какие знаменитые художники посещали эти места. Почему во время войны с Наполеоном раритеты вывезли в Астрахань, как имение было разграблено и восстановлено.

Организационные детали