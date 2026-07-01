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Групповая
Лучшие места Карелии за 1 день: Рускеала и водопады
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, д. 2
«ТОП 6 объектов: Крепость Корела, лютеранская кирха, горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски, город Сортавала, а также магазины от форелевого хозяйства и бальзамов Карелии»
Расписание: Ежедневно, начало посадки в 06:30
3790 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Саблинские пещеры и водопады
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
«Экскурсия к водопаду на реке Тосна»
12 июл в 09:30
19 июл в 09:30
3190 ₽ за человека
Групповая
Остров Койонсаари и «Долина водопадов» - из Петербурга на 2 дня
На пару дней погрузиться в мир сказочной Карелии
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«14:00 — экопарк «Долина водопадов»»
10 июл в 07:15
24 июл в 07:15
15 950 ₽ за человека
Групповая
В карельский экопарк «Долина водопадов» - из Петербурга
Бурная река, милые олени и невероятные пейзажи
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«11:30 — экопарк «Долина водопадов»»
11 июл в 07:45
25 июл в 07:45
5390 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 3190 до 15 950. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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