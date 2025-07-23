Мои заказы

Большая Никитская улица – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Большая Никитская улица» в Москве
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Начало: Красная площадь, 1
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Большая Никитская - в гости к аристократам
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Большая Никитская - в гости к аристократам
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2
Сегодня в 09:00
21 сен в 09:00
6590 ₽ за всё до 20 чел.
Большая Никитская улица: легенды и современность
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая Никитская улица: легенды и современность
Начало: М. Охотный ряд, выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 18:00
22 сен в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 июля 2025
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Мы когда пришли в 09:50 Александр уже занял очередь в Мавзолей В. И. Ленина. Пока стояли в очереди Александр нам
    читать дальше

    рассказывал об Октябрьском вооружённом восстании 1917 года в Москве. В 10:00 стали впускать в мавзолей (с рюкзаками в мавзолей не пускали, воду разрешали только 0,5 л. и при пропуске просят отпить из бутылочки).
    Мы когда шли к мавзолею, Александр рассказывал нам о событиях и о людях чьи имена были на табличках. Весь путь, что мы шли Александр нам рассказывал, объяснял, отвечал на наши вопросы. Мы понимали на кого и на что мы смотрим.
    Нам очень понравилось. Спасибо за экскурсию.

  • Д
    Дарья
    9 июля 2025
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Экскурсия просто замечательная! Хотя, Александр и говорит, что это не экскурсия, а лекция-прогулка.

    Очень неординарный гид Александр, очень увлеченный своим делом. Поэтому на экскурсии вы не только узнаете о ходе революции, но и пообщаетесь с интересным профессионалом.

    Александр, большое спасибо за прогулку!
  • Э
    ЭЛЬМИРА
    19 мая 2025
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Я не ожидала что будет настолько интересно! жаль что у Александра одна лекция. С удовольствием бы послушала и про другие
    читать дальше

    времена, про становление нашей страны. Чувствуется что у Александра есть что сказать))). Много нового узнала о страшном периоде 17-18 года начала 20 века, последующие годы. то что в учебниках не пишут, а потому и интереснее узнавать о таком. Спасибо огромное товарищу лектору! Успехов в профессиональной деятельности и в борьбе за светлые идеалы!

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2023
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Экскурсия шикарная. Второй день пребываем в неописуемом восторге. Александр великолепный рассказчик, даже слов не хватает, чтобы передать все наши впечатления. Всем интересующимся соответствующим историческим периодом экскурсия обязательна к посещению!!!

