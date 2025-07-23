читать дальше

рассказывал об Октябрьском вооружённом восстании 1917 года в Москве. В 10:00 стали впускать в мавзолей (с рюкзаками в мавзолей не пускали, воду разрешали только 0,5 л. и при пропуске просят отпить из бутылочки).

Мы когда шли к мавзолею, Александр рассказывал нам о событиях и о людях чьи имена были на табличках. Весь путь, что мы шли Александр нам рассказывал, объяснял, отвечал на наши вопросы. Мы понимали на кого и на что мы смотрим.

Нам очень понравилось. Спасибо за экскурсию.