Индивидуальная
до 7 чел.
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Начало: Красная площадь, 1
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Большая Никитская - в гости к аристократам
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2
Сегодня в 09:00
21 сен в 09:00
6590 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая Никитская улица: легенды и современность
Начало: М. Охотный ряд, выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Завтра в 18:00
22 сен в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
- ААнна23 июля 2025Мы когда пришли в 09:50 Александр уже занял очередь в Мавзолей В. И. Ленина. Пока стояли в очереди Александр нам
- ДДарья9 июля 2025Экскурсия просто замечательная! Хотя, Александр и говорит, что это не экскурсия, а лекция-прогулка.
Очень неординарный гид Александр, очень увлеченный своим делом. Поэтому на экскурсии вы не только узнаете о ходе революции, но и пообщаетесь с интересным профессионалом.
Александр, большое спасибо за прогулку!
- ЭЭЛЬМИРА19 мая 2025Я не ожидала что будет настолько интересно! жаль что у Александра одна лекция. С удовольствием бы послушала и про другие
- ДДарья10 ноября 2023Экскурсия шикарная. Второй день пребываем в неописуемом восторге. Александр великолепный рассказчик, даже слов не хватает, чтобы передать все наши впечатления. Всем интересующимся соответствующим историческим периодом экскурсия обязательна к посещению!!!
