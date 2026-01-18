Мои заказы

Трубная площадь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Трубная площадь» в Москве, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Пешая
2 часа
465 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Расписание: суббота в 13:00
1200 ₽ за человека
Вверх по реке времени: от Трубной до Мясницких Ворот
Пешая
2 часа
Водная прогулка
Вверх по реке времени: от Трубной до Мясницких Ворот
Начало: Москва, станция метро Трубная
1650 ₽ за человека
Новогодняя квест-экскурсия с гидом «Кто украл ёлку?»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Новогодняя квест-экскурсия с гидом «Кто украл ёлку?»
Начало: Трубная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
6700 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Трубная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Город грехов: по злачным местам Москвы (18+);
  2. Вверх по реке времени: от Трубной до Мясницких Ворот;
  3. Новогодняя квест-экскурсия с гидом «Кто украл ёлку?».
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Самое главное;
  4. Красная площадь;
  5. Кремль;
  6. Китай-город;
  7. Кремль и Красная площадь;
  8. Храм Василия Блаженного;
  9. Александровский сад;
  10. Храм Христа Спасителя.
Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2026
Сейчас в Москве в категории "Трубная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6700. Туристы уже оставили гидам 465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Трубная площадь», 465 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель