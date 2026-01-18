Групповая
до 20 чел.
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Расписание: суббота в 13:00
1200 ₽ за человека
Водная прогулка
Вверх по реке времени: от Трубной до Мясницких Ворот
Начало: Москва, станция метро Трубная
1650 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Новогодняя квест-экскурсия с гидом «Кто украл ёлку?»
Начало: Трубная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
6700 ₽ за всё до 6 чел.
- ЕЕвгения18 января 2026Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Очень интересно
- ККристина14 января 2026Спасибо большое гиду Ольге за очень интересную экскурсию!
- ННина12 января 2026Ооочень зажигательно и познавательно! С исторической информацией, юмором и прекрасно поставленной речью. Я сама гид, оцениваю коллегу пристрастно. Здесь всё супер:) Спасибо за ваш труд!
- ННаталья9 января 2026Экскурсовод- супер! Тема раскрыта интересно, живо, с изюминкой. Узнали о своей стране много интересных вещей!!! Тема с перчиком! Советую!
- ЛЛюдмила7 января 2026Экскурсия очень интересная. Особенно понравилась Ольга. Она так интересно рассквзывает, просто слушали, открвыв рот. Мы попали с ней на две
- ААлексей2 декабря 2025Понравилось, интересно и познавательно.
- ССветлана30 ноября 2025Экскурсия понравилась! Пойдем на вторую часть!
- ННаталья26 ноября 2025Интересно, с юморком
- ЛЛорина17 ноября 2025Все понравилось. Экскурсовод все очень интересно рассказывал.
- ССветлана17 ноября 2025все было прекрасно
