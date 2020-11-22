Для тех кому некогда готовить и тем кто не может подобрать себе питание так, чтобы соблюдались потребляемые калории, для снижения или поддержания веса – есть популярные сервисы по доставке готовой еды в Москве. Можно заказать на 2 дня, неделю, или на целый месяц, вам будут доставлять контейнеры с блюдами, которые нужно просто разогреть в микроволновке

Стандартная концепция у доставок готовых блюд

Готовая еда с доставкой стала ещё более актуальна в 2020 году, так как многие перешли на работу дома и приготовление еды самостоятельно, как и другие бытовые задачи, пришлось максимально упростить

Учитывая это, все сейчас стараются облегчить свой быт, так как разрядки от постоянного нахождения дома итак нет, а тут еще и все прелести, типа уборки, стирки, готовки... и если с той же стиркой сейчас прекрасно справляются стиральные машины со встроенной сушкой 🤓, то вот с готовкой всё равно всегда проблемы.

Да, конечно, вы можете заказать еду в каком-нибудь Delivery Club или Яндекс.Еде, у этого тоже есть свои плюсы (у нас даже промокод есть, для деливери REFEYKTVWPC), но надо понимать, что не всегда доставляют еду быстро, а она у них уже горячая, термосумки спасают только частично, а иногда и вредят, не всегда приятно есть горячий салатный лист или теплую и размякшую булочку у бургера 🤭



При заказе готовой еды, сам рацион получается разнообразный и вы получаете все необходимые витамины и можете придерживаться правильной сбалансированной диеты!

Приступим к рейтингу доставок готовой еды по Москве и не только. Мы не будем нумеровать их по порядку значимости, так как это слишком субъективно, а просто напишем о самых достойных, которыми мы сами пользовались за это время и пользовались наши друзья.

My Food – пожалуй, самый бюджетный вариант

Скриншот с формы выбора рациона на m-food.ru

Кто такие: My Food – примечательны большим разнообразием, но при этом цена удивляет, то есть, если посчитать даже свои расходы на месяц, можно подумать, что они занимаются какой-то благотворительностью 😛.

Фишка: Большой выбор цен, под любой бюджет

Сколько стоит: От 400 руб. в день!

Конечно, такая цена только при заказе сразу за 30 дней и за 3 блюда в день, данных «калорий» вам скорей всего не хватит, но если вы учтете свои напитки и небольшие перекусы, то получается этого более чем достаточно. 12 000 руб/месяц на человека, а теперь посчитайте сколько вы тратите на все продукты в месяц сейчас. А если кухню продать? 😂



Хочу по максимуму: Для этого можно заказать блюда из линейки Platinum. В месяц рацион из 7 блюд международной кухни, обойдется вам в 1133 руб./день. или 34 000 руб./месяц

Level Kitchen – если ни в чём себе не отказывать

Скриншот калькулятора у Левел Китчен

Кто такие: Level Kitchen Russia – подойдет как для тех, кто худеет, так и для тех, кто вообще не собирается следить за весом, а просто хочет вкусно завтракать, обедать, ужинать, полдничать и т.д. 😜

Фишка: Большой опыт в доставке и готовке блюд. Выбор меню больше состоит из выбора калорийности, хотите 750 кКал в день, пожалуйста, а хотите вкусные блюда на 3500 кКал в день, нет проблем!

Сколько стоит: от 770 руб. в день при оплате за месяц и минимальном меню

Самое дорогое и сытное: Для тех кто хочет набрать массу и на данном этапе активно занимается спортом, придется выложить сумму в 1050 руб/день или 31500 руб/месяц. За это вы получите рацион из 7-ми блюд, которые нужно будет съесть за день, ведь завтра вас ждёт ещё столько же 💪

Grow Food – фитнес питание для баланса

Кто такие: Grow Food – точно подойдет для тех, кто следит за своим питанием и пытается употреблять максимально подходящие для себя блюда и входить в норму по калорийности еды на весь день.

Фишка: Громко заявляют, что их питание помогает худеть, плюс при покупке разных линеек их продукции, вы получаете доступ к онлайн тренировкам, получается тут два зайца сразу и тренируемся и полезно кушаем 🤗. Но если честно, тренировки мы так и не попробовали 😆, но еда действительно вкусная, хотя на вид довольно простая. Кстати, можно собрать своё меню, убрав, то что вы не любите и заменить на другое.

И почем же: От 660 руб. / день. При этом, заказать сразу на месяц, у вас не получится, только на 12 дней, но можно оформить подписку, платежи будут разбиваться.

Хочу максимум: Нет проблем, вкусная еда по вашему меню, из предложенных блюд, конечно же, будет стоить 9897 руб. на 12 дней

BeFit – разнообразие видов программ питания

Кто такие: BeFit – довольно новая компания, делают акцент на множестве видов программ, от фитнес-питания, до еды для офиса и вегетарианской кухни

Фишка: Вы можете выбрать программу для похудения, если хотите сбросить вес, можно наоборот выбрать программу для набора массы, а если хотите отказаться от мяса, то и такая программа есть, даже просто рыбную диету можно выбрать или для очищения организма. Можно посмотреть видео о том, как устроена их кухня и логистика от шеф повара.

Как готовят в BeFit

Сколько стоит: примерно от 900 руб за день, при 5-ти дневном питании и заказе еды сразу за месяц

А если по максимуму, чтобы вкусно и много? Их программы не сильно отличаются по цене, например, для набора веса с 7-ми дневным питанием в неделю на месяц, стоит 28 490 руб., это примерно всё те же 900 рублей.

Just Food – золотая середина

Кто это: Just Food – сильно не отличается от конкурентов, всё те же программы от спорта, финтеса и до премиальной еды, но стараются добавлять по минимум соль, сахар, при этом много овощей и фруктов

Фишка: Доставляют бесплатно еду за МКАД до 25 км. 4 программы: Sport, Fit, Life и Veg, каждая из которых максимально сбалансирована и полезна. Простой и понятный калькулятор по калорийности. Можно купить подарочный сертификат и подарить друзьям

Сколько стоит: Минимальная цена идёт на программу Спорт, стоит от 891 руб./день, при этом в линейке Life, цена будет уже от 1980 руб. в день.

Хочу максимум: в линейке Life большое разнообразие в еде и за 2500 кКал придется заплатить 2268 руб в день или 68 040 руб. в месяц. Сюда входит 7-ми дневное питание и 5 приемов пищи в день.

Выводы

Контейнеры с готовой едой

Все сервисы примерно одинаковы и предлагают порой одно и то же меню. Мы считаем, что здесь нужно смотреть не на цену, а на состав блюд, посмотрите, чтобы они были разнообразнее, например, с той же гречкой были какие-то еще овощи, либо вы можете восполнить недостаток и купить овощи и фрукты самостоятельно, а горячее разогреть уже из привезенной еды, возможно так будет даже дешевле.