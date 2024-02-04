читать дальше находились в компании добрых друзей! Спасибо за сказку для взрослых, вы всем нам дали почувствовать себя детьми! Желаем удачи и всего самого доброго организаторам экскурсии! И до скорых встреч в Новом году!

Новый год мы встретили сразу после потрясающей экскурсии 31 декабря! На ней было так интересно, весело и атмосферно, как будто мы