Показать всёНовогодние экскурсии в Санкт-ПетербургеПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Узнать всё о любимом празднике на экскурсии в самых волшебных декорациях города
Начало: На Дворцовой площади
29 дек в 16:00
31 дек в 16:00
900₽ за человека
2.5 часа
Групповая
Новогодний Петербург на автобусе
Полюбоваться иллюминацией и познакомиться с историей главного праздника года на групповой экскурсии
Начало: У Гостиного двора
26 дек в 18:00
27 дек в 18:00
1 300₽ за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Погрузиться в зимнюю сказку и сохранить воспоминания на фото
Начало: В районе метро «Невский проспект»
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 февраля 2024Я в огромном восторге от фото-прогулки☺️ Вероника сделала очень атмосферные снимки, каждый из них - удачный. Повествование на протяжении экскурсии
- ЛЛена29 января 2024Экскурсия понравилась! Были сделаны разнообразные кадры и фотосессия прошла в комфортных условиях. Был сильный мороз и все кадры были выбраны в
- ЮЮлия25 января 2024Экскурсия понравилась, очень милая девушка экскурсовод, хорошо подготовилась интересный рассказ. Вообщем неплохо прогулялись и фото хорошие! Спасибо❤️
- ЕЕлена10 января 2024Отличная экскурсия! Спасибо Алёне!
- ААнастасия2 января 2024Новый год мы встретили сразу после потрясающей экскурсии 31 декабря! На ней было так интересно, весело и атмосферно, как будто мы
- ЮЮлия1 января 2024Отличная экскурсия! Я столько нового удивительного и необычного узнала об истории празднования нового года! О еловых ветках, новогодних шарах и салатах! Большое спасибо гиду за праздничное настроение и теплую атмосферу! Отдельное спасибо за милый подарок))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодние экскурсии в Санкт-Петербурге»
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