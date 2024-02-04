Новогодние экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние экскурсии в Санкт-Петербурге» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Узнать всё о любимом празднике на экскурсии в самых волшебных декорациях города
Начало: На Дворцовой площади
29 дек в 16:00
31 дек в 16:00
900 за человека
Новогодний Петербург на автобусе
На автобусе
11 отзывов
2.5 часа
Групповая
Новогодний Петербург на автобусе
Полюбоваться иллюминацией и познакомиться с историей главного праздника года на групповой экскурсии
Начало: У Гостиного двора
26 дек в 18:00
27 дек в 18:00
1 300 за человека
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Пешая
20 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Погрузиться в зимнюю сказку и сохранить воспоминания на фото
Начало: В районе метро «Невский проспект»
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 февраля 2024
    Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
    Я в огромном восторге от фото-прогулки☺️ Вероника сделала очень атмосферные снимки, каждый из них - удачный. Повествование на протяжении экскурсии
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    тоже было очень интересным. Благодарю за такое заботливое, теплое отношение к нашей мини-группе; за любовь к своему делу и горящие глаза❤️Буду рада еще раз поучаствовать в творческих идеях Вероники 🙏🏻

    Я в огромном восторге от фото-прогулки☺️ Вероника сделала очень атмосферные снимки, каждый из них - удачныйЯ в огромном восторге от фото-прогулки☺️ Вероника сделала очень атмосферные снимки, каждый из них - удачныйЯ в огромном восторге от фото-прогулки☺️ Вероника сделала очень атмосферные снимки, каждый из них - удачный
  • Л
    Лена
    29 января 2024
    Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
    Экскурсия понравилась! Были сделаны разнообразные кадры и фотосессия прошла в комфортных условиях. Был сильный мороз и все кадры были выбраны в
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    помещении. Места были выбраны красивые. Реквизит был хорошим и актуальным. Экскурсовод отвечал на все вопросы и хорошо передал атмосферу праздника. Большое спасибо! Фотографии получились удачными.

  • Ю
    Юлия
    25 января 2024
    Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
    Экскурсия понравилась, очень милая девушка экскурсовод, хорошо подготовилась интересный рассказ. Вообщем неплохо прогулялись и фото хорошие! Спасибо❤️
  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
    Отличная экскурсия! Спасибо Алёне!
  • А
    Анастасия
    2 января 2024
    Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
    Новый год мы встретили сразу после потрясающей экскурсии 31 декабря! На ней было так интересно, весело и атмосферно, как будто мы
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    находились в компании добрых друзей! Спасибо за сказку для взрослых, вы всем нам дали почувствовать себя детьми! Желаем удачи и всего самого доброго организаторам экскурсии! И до скорых встреч в Новом году!

  • Ю
    Юлия
    1 января 2024
    Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
    Отличная экскурсия! Я столько нового удивительного и необычного узнала об истории празднования нового года! О еловых ветках, новогодних шарах и салатах! Большое спасибо гиду за праздничное настроение и теплую атмосферу! Отдельное спасибо за милый подарок))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодние экскурсии в Санкт-Петербурге»

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  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
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  7. Исаакиевский собор
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
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