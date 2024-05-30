1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Билеты
2 часа
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 700₽ за билет
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия Санкт-Петербурга с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга: от Дворцовой площади до Петропавловской крепости. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: В удобное вам время и месте
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ММарина30 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Светлане, настолько все было интересно и увлекательно, реально человек ас в своей работе. по каждой локации
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ЕЕлена29 мая 2024Отличная обзорная экскурсия по Эрмитажу, особенно для тех кто впервые. Большое спасибо гиду Светлане.
- ЕЕлена29 мая 2024Выборг чудесен. Приедем сюда как нибудь на Рождество. На пару не хватало сил, было очень жарко ооочень много народа. . Красиво, конечно
- EEкатерина29 мая 2024Добрый вечер ☀😊 Спасибо Вам большое за организацию тура. Путешествие в Выборг с замечательным гидом Натальей очень понравилось. Было очень увлекательно и
- ККирсанова29 мая 2024Огромное спасибо организаторам экскурсии в Выборг, которая состоялась 28 мая. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Наталье за её профессионализм, знания,
- ННаталья29 мая 2024Получили удовольствие от увиденного и услышанного. Наталья и Ян классные исполнители,удивили! Спасибо огромное за море положительных эмоций!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «главное»
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