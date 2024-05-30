главное – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 10 экскурсий в категории «главное» в Санкт-Петербурге, цены от 1 295 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1315 отзывов
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 700 за билет
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
141 отзыв
Обзорная экскурсия Санкт-Петербурга с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга: от Дворцовой площади до Петропавловской крепости. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: В удобное вам время и месте
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за всё до 7 чел.
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
164 отзыва
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
42503 825 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
    Огромное спасибо нашему гиду Светлане, настолько все было интересно и увлекательно, реально человек ас в своей работе. по каждой локации
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    Светлана рассказала очень интересно. Экскурсия прошла отлично, интересно, мы просто восхищались ее историческими взглядами, очень интересно. Светочке огромное спасибо. Она не только может рассказать но и научить читать картину, это очень интересно

  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    Северные острова, каналы и развод мостов
    Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
    Отличная обзорная экскурсия по Эрмитажу, особенно для тех кто впервые. Большое спасибо гиду Светлане.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Выборг чудесен. Приедем сюда как нибудь на Рождество. На пару не хватало сил, было очень жарко ооочень много народа. . Красиво, конечно
  • E
    Eкатерина
    29 мая 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Добрый вечер ☀😊 Спасибо Вам большое за организацию тура. Путешествие в Выборг с замечательным гидом Натальей очень понравилось. Было очень увлекательно и
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    интересно. Нашего гида Наталью можно слушать на одном дыхании, живое яркое общение, диалог, что непривычно. Чувствуется, что человек относится к своей работе с душой и интересом. Очень хочется попасть ещё на экскурсии с Натальей ♥️🌹🌹🌹

  • К
    Кирсанова
    29 мая 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Огромное спасибо организаторам экскурсии в Выборг, которая состоялась 28 мая. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Наталье за её профессионализм, знания,
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    грамотную и интересную подачу информации, позитив, креативность, чувство юмора и внимательное отношение к экскурсантам. Все 12 часов экскурсии превзошли наши ожидания, мы получили эстетическое и духовное удовольствие. Низкий поклон Наталье и водителю Нурбулату за их профессионализм и терпение!

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Джаз над ночной Невой под разводными мостами
    Получили удовольствие от увиденного и услышанного. Наталья и Ян классные исполнители,удивили! Спасибо огромное за море положительных эмоций!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
  2. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  3. Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
  4. Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
  5. В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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