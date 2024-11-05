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цитирует, доброжелательна. Единственное, что хотелось бы добавить, не хватает вступления. Группа бывает разная. Кто такой Фёдор Михайлович, годы жизни, какие то важные события в хронологической последовательности кратко, какой этап жизни и творчества будет подробно разобран на экскурсии. Что за роман, оч кратко содержание, отношение критиков и прочее, почему он так велик, что по нему водят экскурсии. Похожего вступления не хватает многим экскурсоводам, к сожалению. Почему-то они считают, что на экскурсию приходят максимально осведомлённые и включённые в контекст слушатели, а это далеко не так. Добавьте 10-15 минут на грамотное вступление и погружение в контекст и гостям станет гораздо легче вас понимать и погружаться в ход и нюансы экскурсии. Спасибо.