Показать всёЯндекс Путешествия: по местам «Преступления и наказания»По рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по местам Достоевского в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в атмосферу романа «Преступление и наказание», посетив знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 200₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Погрузитесь в атмосферу Золотого века литературы, пройдя по улицам Петербурга, вдохновлявшим Достоевского, Пушкина и Гоголя
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
10 ноя в 11:00
850₽ за человека
2 часа
Квест
до 6 чел.
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
Завтра в 08:30
10 ноя в 13:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Водная прогулка
Петербург Достоевского: личная и творческая жизнь писателя
Прогулка по Петербургу, где жил и творил Достоевский. Узнайте о его жизни, вдохновении и произведениях, посетив знаковые места города
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 ноября 2024Хорошая познавательная экскурсия. Особенно подойдёт тем, кто недавно читал Преступление и наказание. Нужно идти после прочтения книги. Экскурсовод живая, весёлая, много
- ДДарья4 ноября 2024Вера отличная рассказчица и очень приятный человек. Экскурсия была нескучная, атмосферная. Спасибо!
- ВВиктория14 октября 2024Спасибо большое Вере за содержательную лекцию по местам Достоевского. Приятно слушать образованного человека, владеющего материалом. Экскурсия заставила меня вернуться спустя
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