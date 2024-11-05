Яндекс Путешествия: по местам «Преступления и наказания» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Яндекс Путешествия: по местам «Преступления и наказания»» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Пешая
85 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по местам Достоевского в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в атмосферу романа «Преступление и наказание», посетив знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 200 за человека
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Пешая
488 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Погрузитесь в атмосферу Золотого века литературы, пройдя по улицам Петербурга, вдохновлявшим Достоевского, Пушкина и Гоголя
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
10 ноя в 11:00
850 за человека
По следам «Преступления и наказания»
Пешая
251 отзыв
2 часа
Квест
до 6 чел.
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
Завтра в 08:30
10 ноя в 13:00
7 500 за всё до 6 чел.
Открыть для себя Достоевского
Пешая
40 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Петербург Достоевского: личная и творческая жизнь писателя
Прогулка по Петербургу, где жил и творил Достоевский. Узнайте о его жизни, вдохновении и произведениях, посетив знаковые места города
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пешая
41 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2024
    Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
    Хорошая познавательная экскурсия. Особенно подойдёт тем, кто недавно читал Преступление и наказание. Нужно идти после прочтения книги. Экскурсовод живая, весёлая, много
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    цитирует, доброжелательна. Единственное, что хотелось бы добавить, не хватает вступления. Группа бывает разная. Кто такой Фёдор Михайлович, годы жизни, какие то важные события в хронологической последовательности кратко, какой этап жизни и творчества будет подробно разобран на экскурсии. Что за роман, оч кратко содержание, отношение критиков и прочее, почему он так велик, что по нему водят экскурсии. Похожего вступления не хватает многим экскурсоводам, к сожалению. Почему-то они считают, что на экскурсию приходят максимально осведомлённые и включённые в контекст слушатели, а это далеко не так. Добавьте 10-15 минут на грамотное вступление и погружение в контекст и гостям станет гораздо легче вас понимать и погружаться в ход и нюансы экскурсии. Спасибо.

  • Д
    Дарья
    4 ноября 2024
    Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
    Вера отличная рассказчица и очень приятный человек. Экскурсия была нескучная, атмосферная. Спасибо!
  • В
    Виктория
    14 октября 2024
    Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
    Спасибо большое Вере за содержательную лекцию по местам Достоевского. Приятно слушать образованного человека, владеющего материалом. Экскурсия заставила меня вернуться спустя
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    несколько лет к знаменитому произведению Федора Михайловича. Теперь при прочтении оно заиграло совершенно новыми красками. Вере прекрасно удалось погрузить в Петербург того времени

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Яндекс Путешествия: по местам «Преступления и наказания»»

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  1. Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
  2. Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
  3. По следам «Преступления и наказания»
  4. Открыть для себя Достоевского
  5. Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
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  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Спас на Крови
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
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