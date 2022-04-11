Доставку готовой еды на дом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осуществляют следующие сервисы: My Food, ВкусВилл, GrowFood, Level Kitchen, BeFit, Милти, чаще всего это дешевле, чем готовить самому. Описание программ и линеек для снижения веса, поддержания или просто здорового питания на неделю или месяц

В Санкт-Петербурге набирают популярность компании которые доставляют готовые блюда в контейнерах на дом, в том числе по Ленинградской области с бесплатной доставкой. Наш проект ХорошоТАМ решил разобраться в чём заключается особенность таких сервисов и почему это может быть дешевле готовки на своей кухне из своих продуктов.

Доставка готовой еды по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Что представляют из себя сервисы готовой еды

У каждого из них есть своя программа , которая зависит от калорийности, количества блюд и их калорийности;

, которая зависит от калорийности, количества блюд и их калорийности; почти у каждой компании есть вегетарианские , веганские и мясные программы ;

, и ; есть возможность выбрать блюда для быстрого похудения , комфортного, просто обычного питания со всеми необходимыми витаминами или даже для набора веса;

, комфортного, просто обычного питания со всеми необходимыми витаминами или даже для набора веса; например, у ВкусМилл, можно рассчитать необходимые вам суточные калории по весу, росту и полу;

по весу, росту и полу; оплата происходит либо по подписке, либо можно оплатить сразу на 2-3 дня, неделю, 2 недели или месяц, в том числе можно выбрать, что в выходные еда, к примеру, вам не нужна, тем самым вы сможете готовить себе еду сами или же питаться там, где проводите свои законные выходные 😊;

чаще всего это дешевле, чем готовить дома, почему? У каждой компании есть, как минимум, одна кухня, со своими шеф-поварами и большим количеством работников, где без устали готовят еду специально по этим программам и рационам, всё исчисляется в тоннах, а из-за такого объема и происходит удешевление готовой продукции, а блюда остаются приготовленными на уровне ресторана. В домашних условиях, мы часто позволить себе такого не можем и выбрасываем много испорченной еды, а это деньги, мы даже умолчим о том, что и ваше время, это тоже деньги, а на готовку и закупку продуктов, уходить очень много времени.

Как происходит покупка и доставка еды

Заходите на сайт и выбираете программу питания; Выбираете количество дней в которые вы хотите, чтобы вам доставляли еду; Оплачиваете; Ваш заказ приедет в ближайшую дату, все блюда будут упакованы в вакуумные контейнеры; В пакете будет описание приёмов пищи и сама еда; Убираете всё в холодильник; Достаете из холодильника контейнеры, когда вы захотели поесть или по своему графику и программе, чаще всего, это 4-5-разовое питание; Поздравляем, у вас появилось больше времени на себя 🥳.

Далее представляем, вам рейтинг самых популярных доставок готовой еды по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

1. ВкусМилл — от 700 руб

Всем известные магазины продуктов для здорового питания ВкусВилл, разработали свои линейки для готовой еды с доставкой по Санкт-Петербургу.

Программы и рационы от ВкусМилл

Баланс — чтобы получать все необходимые витамины;

— чтобы получать все необходимые витамины; Базовый — доступная программа, простые, но сытные блюда;

— доступная программа, простые, но сытные блюда; Спорт — для тех кому нужно много белка;

— для тех кому нужно много белка; Веган — никакого мяса, рыбы, яиц и молока;

— никакого мяса, рыбы, яиц и молока; Премиум — большое разнообразие блюд с «заморскими» продуктами.

Цены начинаются от 700 руб. в день, если заказываете рацион «Базовый» на 30 дней. За эти деньги вы получите 1200 ккал в день и 3 блюда, на завтрак, обед и ужин. Например, на завтрак будет манник с творогом и сметаной, на обед грибная лапша, а на ужин котлета пожарская с пюре.

Кстати, у них на сайте ещё есть калькулятор калорий, там вы выбираете свой пол, возраст, рост и вес, а так же цель, например, похудеть и получаете примерное количество кКал, которые вам нужно съедать в сутки.

food.vkusvill.ru переходите на официальный сайт

2. GrowFood — от 590 руб

Сервис ГроуФуд, на данный момент один из лидеров в этом сегменте. У них можно менять блюда на более дорогих линейках питания, а называются они, очень просто:

Хочу похудеть — если хотите сбросить лишние килограммы и чётко следовать программе питания;

— если хотите сбросить лишние килограммы и чётко следовать программе питания; Не хочу готовить — просто если вы не хотите готовить сами, нет на это времени и сил;

— просто если вы не хотите готовить сами, нет на это времени и сил; Хочу быть в форме — тем кто занимается спортом и/или набирает вес.

Фишка сервиса в том, что вы можете убрать конкретные ингредиенты, ну, например, мёд или грибы, а может вы не любите чеснок или же гречку 😳 — всё это и многое другое можно убрать и в ваших заказах данных продуктов не будет.

growfood.pro официальный сайт

3. My Food — от 440 руб

Тут вообще всё просто, МайФуд предлагает за совсем небольшие деньги, приличный рацион со сбалансированной едой, к примеру, за 13200 руб. вы будете обеспечены пропитанием на весь месяц, контейнеры будут доставлять каждые 3 дня, а в день это получается всего 440 руб!

Согласитесь, не очень большие деньги для Питера, если учесть сколько стоят продукты в магазинах, чтобы заполнить себе холодильник на месяц.

У них есть только 2 линейки:

Classic — получите простые, но вкусные обеды, ужины и завтраки;

— получите простые, но вкусные обеды, ужины и завтраки; Travel — здесь уже мировая кухня с большим разнообразием.

m-food.ru официальный сайт

4. Милти — маркет готовой еды

Mealty — не совсем стандартный сервис, как другие, здесь вы сами выбираете готовые блюда и добавляете её в корзину, всё примерно, как на онлайн-сайтах магазинов, а после покупки вам это быстро доставят в ближайшее время.

Например, добавляете суп Том-Ям, кесадилью с курицей, сырники с шоколадом и клубничный смузи, а всё это вам могут доставить экспресс-доставкой за 30 минут почти по любому адресу Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посмотрите меню здесь, но не забудьте вначале ввести адрес доставки вверху сайта, так как каталог у них сильно зависит от вашего месторасположения.

Стандартных программ нет, но есть классические категории на весь день:

Завтраки — можно заранее заказать себе глазунью с колбасками на утро или блинчики с яблоками, омлет и круассан с хамоном;

— можно заранее заказать себе глазунью с колбасками на утро или блинчики с яблоками, омлет и круассан с хамоном; Салаты — классика жанра, греческий, цезарь, оливье, под шубой, а если захотелось интересного, то попробуйте винегрет с копченым лососем, Нисуаз или салат с ростбифом;

— классика жанра, греческий, цезарь, оливье, под шубой, а если захотелось интересного, то попробуйте винегрет с копченым лососем, Нисуаз или салат с ростбифом; Супы — есть как классические куриные и гороховые супы, так и супы-пюре из шампиньонов или тыквы;

— есть как классические куриные и гороховые супы, так и супы-пюре из шампиньонов или тыквы; Вторые блюда — от лазаньи до рыбных котлет и гречки, есть даже вкуснейший плов с бараниной;

— от лазаньи до рыбных котлет и гречки, есть даже вкуснейший плов с бараниной; Десерты — эклеры, фонданы, тирамису, панакота, чизкейки, пудинги и многое другое;

— эклеры, фонданы, тирамису, панакота, чизкейки, пудинги и многое другое; Выпечка — из новинок «Ромовая баба» 😋;

— из новинок «Ромовая баба» 😋; Напитки — вкусные ягодные и фруктовые напитки.

Всё это совсем недорого, ведь срок хранения у блюд большой, а хранить их можно в основном до 5 дней в холодильнике, поэтому заказать можно сразу на рабочую неделю.

mealty.ru официальный сайт

5. BeFit — от 872 руб

Они ещё называют себя LetBeFit. Здесь вы найдете уже большое количество линеек и программ, а основная их категория покупателей, это петербуржцы, которые хотят похудеть, поэтому и почти все программы рассчитаны до одной калории, хотя есть и отдельная программа, которая называется «Питание в офис», то есть сделана конкретно для тех, кто питается в питерском офисе и не хочет бегать в ближайшие столовые и пышечные, по пути самостоятельно считая калории 🤓.

Кстати, у нас есть промокод для BeFit: HOROSHOTAM — это даст вам 12% скидки на первый заказ!

Всего у них 6 программ:

Снижение веса — для тех, кто хочет быстро снизить весь и контролировать калории;

— для тех, кто хочет быстро снизить весь и контролировать калории; Поддержание формы — если проблем с лишним весом нет, но и желание полнеть, тоже отсутствует;

— если проблем с лишним весом нет, но и желание полнеть, тоже отсутствует; Набор веса — если вы занимаетесь в зале и вам нужен белок;

— если вы занимаетесь в зале и вам нужен белок; Питание без мяса — для вегетарианцев, там внутри ещё 5 программ, где можно выбрать вообще без мяса, или если вы не против рыбы, или вообще даже без продуктов животного происхождения;

— для вегетарианцев, там внутри ещё 5 программ, где можно выбрать вообще без мяса, или если вы не против рыбы, или вообще даже без продуктов животного происхождения; Очищение организма — соковые диеты с Detox, здесь лучше проконсультироваться с диетологом, так как подойдет не каждому;

— соковые диеты с Detox, здесь лучше проконсультироваться с диетологом, так как подойдет не каждому; Питание в офис — основные блюда и салаты в контейнерах, всё что можно взять на работу, где есть микроволновка. Если посчитать, то это дешевле столовой и тем более кафе, при этом вкусно, разнообразно и с контролем кКал.

Как и у других сервисов, вы можете смотреть какие блюда будут на конкретный ближайший день, но при этом, вы еще можете и заменить их, если вдруг, к примеру, вы не любите борщ, можете его поменять на что-то другое.

letbefit.ru официальный сайт

6. Level Kitchen — от 850 руб

Левел Китчен — очень большое производство в разных городах, включая конечно же и Санкт-Петербург с доставкой готовых блюд с их кухни на дом.

На высоком уровне контролируют среднесуточные КБЖУ в своих программах, а это значит, что микроэлементов, жиров, белков и углеводов, вам точно будет хватать, главное рассчитать калории которые вам необходимы в сутки.

У них есть отдельная таблица с прайсом по всем категориям питания и количеством дней, можно сразу увидеть сумму, удобно, можно проверить на этой странице.

Программы LevelKitchen:

Хит — рассчитано на 4 приёма в день, то есть завтрак, обед, полдник и ужин;

— рассчитано на 4 приёма в день, то есть завтрак, обед, полдник и ужин; Detox — соки и смузи без сахара, дороговато конечно, но тем кому нужно похудеть быстро, почти незаменимо, но проконсультируйтесь вначале у диетолога;

— соки и смузи без сахара, дороговато конечно, но тем кому нужно похудеть быстро, почти незаменимо, но проконсультируйтесь вначале у диетолога; Снижение — для снижения веса, разделены на 750, 1000 и 1500 ккал, от этого выбора зависит количество блюд в день и конечно стоимость;

— для снижения веса, разделены на 750, 1000 и 1500 ккал, от этого выбора зависит количество блюд в день и конечно стоимость; Баланс — рацион рассчитан 2000 ккал в сутки, равное соотношение белков и углеводов, достаточное количество жиров, отлично подойдет для поддержания веса. На 6 приемом в день;

— рацион рассчитан 2000 ккал в сутки, равное соотношение белков и углеводов, достаточное количество жиров, отлично подойдет для поддержания веса. На 6 приемом в день; Набор — разделено на 2 программы: 2500 и 3500 ккал. Как вы уже поняли, данная линейка нужна для тех, кому нужен набор веса после посещения спортзала или фитнес-клуба в Санкт-Петербурге. Целых 7 приемов разнообразных блюд в день.

levelkitchen.com официальный сайт

Видео-экскурсия на производстве Level Kitchen и My Food

Итоги

На этом наш рейтинг-обзор сервисов готовых блюд с доставкой по Санкт-Петербургу — окончен. Выбирайте то, что вам по душе, так как сервисы в основном очень похожи, но еда отличается, в том числе и как её готовят, например, когда мы заказывали My Food, то они любят добавить побольше масла, да, это тоже одна из потребностей нашего организма, но некоторые так не любят 🫣.

Есть и другие отличия, к примеру, ВкусВилл, может забирать ваши использованные контейнеры, приборы и пакеты, чтобы самостоятельно их сдать на переработку, а они у них все поддаются переработке и промаркированы.

Рекомендуем заказывать не сразу на месяц, а закажите на 2-3 дня, у некоторых вообще есть пробный заказ на 1 день. Тем самым вы поймете, что вам нравится больше. Но если хотите сэкономить и купить еду дешевле, то можно выбрать и на месяц, так будет гораздо выгоднее.

Как сделать заказ на этих сайтах?

Вы переходите на сайт сервиса, например, на GrowFood;

далее вы находите специальную программу, выбираете её из расчёта нужных вам суточных кКал или разнообразия продуктов;

для того, чтобы ваш ежедневный рацион был дешевле , мы рекомендуем выбирать длительный период (если уже попробовали их продукцию или уверены в своём выборе), например, сразу на 30 дней, тем самым калькулятор программы покажет, сумму блюд на день гораздо дешевле, чем если бы вы купили только 2-3 дня;

, мы рекомендуем выбирать длительный период (если уже попробовали их продукцию или уверены в своём выборе), например, сразу на 30 дней, тем самым калькулятор программы покажет, сумму блюд на день гораздо дешевле, чем если бы вы купили только 2-3 дня; например, можно выбрать программу для похудения с 1100 кКал в сутки по премиум линейке, где будет много фруктов и мяса приготовленного на пару, с орехами, зеленью и даже напитками;

после этого вы выбираете первую дату доставки и время удобное для вас среди предложенных интервалов;

как только всё оплатите, с вами свяжется менеджер, уточнит заказ и время доставки, кстати, в этот момент ещё можно отказаться от приборов, ведь если вы едите дома, то зачем вам гора лишнего пластика;

затем на кухне сервиса появляется ваш заказ и его специально для вас упаковывают в вакуумные контейнеры;

в выбранный день курьер привозит пакет с вашими контейнерами по питерскому адресу, которые необходимо положить в холодильник или взять с собой на работу;

каждые 2-3 дня доставка будет повторяться, но уже с другими блюдами, кстати, на некоторых сайтах можно даже убрать некоторые ингредиенты на которые у вас аллергия, ну или они вам просто не нравятся;

в пакете, так же, будут брошюры с вашим рационом и описанием каждого блюда, с расчетом жиров, белков, углеводов и кКал;

когда вам необходимо поесть, не нужно будет бежать за продуктами, ломать голову о том, что вы хотите приготовить. Вы просто достаете нужный контейнер из холодильника и если необходимо, просто разогреваете его в микроволновке.

Приятного аппетита, за необходимостью — повторить 😋.