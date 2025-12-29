Групповая
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Начало: Аллея архитектора Шехтеля
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
2299 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и тайны Тверского бульвара - прогулка с графом Сен-Жерменом
Начало: Метро Тверская, Пушкинская (у памятника Пушкину)
Расписание: Каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Квест
до 5 чел.
1350 ₽
1500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Патриаршие пруды: поэты, писатели, творцы и обыватели
Начало: Москва, Триумфальная площадь, дом 4
620 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай29 декабря 2025Самая необычная из всех автобусных экскурсий! Интересные истории, продуманный маршрут, яркие элементы театрализации и шоу (вплоть до пиротехники) и очень харизматичный, остроумный и обаятельный гид! Спасибо!
- MMaria28 декабря 2025Весёлая познавательная экскурсия
- MMaria27 декабря 2025Очень понравилась экскурсия по замершей реке Москве на теплоходе как космический корабль. Старая и новая Москва по разным берегам, интересный рассказ гида, оставил незабываемые впечатления. Спасибо вам большое!!!
- ТТатьяна30 ноября 2025Интересная экскурсия с гидом Тимуром. Прогулялись и покатались по Москве, образ Тимура был выше всяких похвал. Узнали разные легенды про приведения и мистику.
- ЕЕлена24 ноября 2025Экскурсовод сам граф Сен-Жермен. Очень интересный и харизматичный мужчина в цилиндре и чёрном длинном плаще, с завораживающим голосом и очень
- ВВалерия23 ноября 202522.11.25 г мы с родными посетили эту экскурсию.
Очень понравился подход к предоставлению информации.
Факты из истории среди тонкого юмора. Прям в самое ❤️
Прекрасный экскурсовод! Чистая, грамотная речь, отличный тембр голоса. Хочется слушать и слушать.
Замечательно провели время!
Спасибо большое!
- ООКСАНА22 ноября 2025Спасибо, все понравилось.
- ООксана22 ноября 2025Спасибо, все понравилось.
- ММария11 ноября 2025Прекрасная экскурсия и экскурсовод, все очень понравилось, было интересно.
- ЕЕкатерина6 ноября 202531.10 были на экскурсии призраки и ведьмы Москвы, мы с дочерью в восторге! Замечательный гид, комфортабельный автобус, невероятная атмосфера, 3.5 часа на одном дыхании! Берите-не пожалеете, а не возьмёте, будете жалеть🤣… Ну честно, кайфово!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По Спиридоновке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в январе 2026
Сейчас в Москве в категории "По Спиридоновке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 620 до 9000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4934 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2026 год по спиридоновке, 4934 ⭐ отзыва, цены от 620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март