По Спиридоновке – экскурсии в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «По Спиридоновке» в Москве, цены от 620 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
На автобусе
4 часа
4730 отзывов
Групповая
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
1700 ₽ за человека
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Начало: Аллея архитектора Шехтеля
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Экскурсия в особняк Рябушинского
2 часа
183 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
2299 ₽ за человека
Легенды и тайны Тверского бульвара - прогулка с графом Сен-Жерменом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Метро Тверская, Пушкинская (у памятника Пушкину)
Расписание: Каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Городской квест по мотивам романа «Мастер и Маргарита» (без гида)
Пешая
2 часа
-
10%
Квест
до 5 чел.
Начало: Москва
1350 ₽1500 ₽ за всё до 5 чел.
Патриаршие пруды: поэты, писатели, творцы и обыватели
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Начало: Москва, Триумфальная площадь, дом 4
620 ₽ за человека

