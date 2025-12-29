читать дальше

высоким ростом. Слушая его рассказы, смехом заливалась вся группа (был полный автобус). Хотя были и жутко устрашающие истории. Возле Новодевичьего монастыря очищали свою ауру бенгальскими огнями и очень долгим, красочным и эффектным фейерверком. За это графу отдельный респект. Внёс изюминку. Только было указано, что экскурсия будет длиться 3,5 часа, а по факту где-то 2,5 часа. Хотя начиеался дождь, поэтому этот факт не очень расстроил. Экскурсия автобусно-пешеходная. Рекомендую для общего развития и разнообразного проведения вечера. Красивая ночная Москва и интересные истории в исполнении 300-летнего или 400-летнено графа (точно не помню, сколько ему годиков). И очень профессиональный водитель автобуса Сергей. Ловко лавировал по узким улочкам. Экскурсия организована очень грамотно. На ступеньках театра "Сатирикон" молодой человек быстро собрал по спискам наличку за билеты около 19.00 и указал номер автобуса. Экскурсионный автобус красивый, удобный. Слышно экскурсовода хорошо.