Мини-группа
до 1 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
24 мая в 15:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тайны сталинских высоток
Начало: У главного входа в Храм Христа Спасителя
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Сталинские высотки. Гостиница «Украина» с посещением
Начало: Кутузовский проспект 2/1, стр. 1
Расписание: Время и день под запрос
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 мая 2025Экскурсоводу браво! Увлекательный рассказ об истории строительства, высоток, архитекторах, с приведением интересных фактов. Рассказ профессионального историка, любящего свой город и свою страну. Каждая высотка - легенда! Надеюсь на встречу с гидом на других эксурсиях
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Жилой дом на Кудринской площади»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Жилой дом на Кудринской площади" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 7000. Туристы уже оставили гидам 1687 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Жилой дом на Кудринской площади», 1687 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль