Площадь Ленина – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Санкт-Петербурге, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
На машине
Метро
2.5 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Окончание — в районе метро Площадь Ленина»
29 авг в 20:00
3 сен в 11:00
от 9999 ₽ за всё до 4 чел.
Петербург Виктора Цоя: по следам группы «Кино»
На машине
На автобусе
Метро
На микроавтобусе
3 часа
27 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Петербург Виктора Цоя: по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
«Экскурсия начинается в районе метро «Парк Победы», а заканчивается на станции «Площадь Ленина» или на Казанской улице, если посещается салон»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией (18+)
Пешая
Метро
2 часа
74 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией (18+)
Начало: Финляндский проспект, 4А
«Knightberg — старейшая пивоварня в центре Санкт-Петербурга, располагается рядом со станцией метро Площадь Ленина»
2 сен в 17:30
4 сен в 15:30
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Дата посещения: 24 апр 2025
Отличная экскурсия!
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А
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в атмосферу тех лет и
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подробно рассказал и показал обо всех важных моментах, начиная с самых первых дней их становления и заканчивая трагическими событиями. Очень душевно и проникновенно!

Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в+2
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в
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Ю
Экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией (18+)
Александр очень интересно, легко и понятно провел экскурсию и дегустацию. Ответил на все вопросы и быстро вышел из ситуации, когда в соседнем концертном зале проводили громкий саунд-чек. Буду советовать всем знакомым, кого интересуют подобные экскурсии
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Александр
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Хорошая получилась прогулка. Познавательно для всех и поучительно для одиннадцатилетнего музыканта. Действительно, увидели Петербург с необычной стороны, посетили легендарный рок-магазин
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и места, связанные с группой, питерским роком и сериалом про КиШ. Погода была типично питерская, что добавило эмоций.
Кирилл хороший экскурсовод, рассказывает о том, что сам любит и в чём отлично разбирается. Так что если ваши дети потянут вас на эту экскурсию, не отказываетесь. Интересно будет и взрослым и подросткам.

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А
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Вовлечённость в процесс и знание материала на высшем уровне!
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Ольга
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Очень интересная экскурсия, погружает не только в мир КиШ, но и в атмосферу 80х- начала 2000-х. Попутно знакомишься с разными,
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не всегда туристическими, районами Питера. Вполне семейный формат, конечно, маленьким детям не подойдёт, но подросткам очень даже. Наш сын доволен 😌

Очень интересная экскурсия, погружает не только в мир КиШ, но и в атмосферу 80х- начала 2000-х.
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Дарья
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Экскурсия великолепная!!! Кирилл знает каждую деталь, даже самую казалось бы маленькую! Поражена, сколько же он помнит дат, фактов. И не
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только про группу КиШ, но и про город, известных людей. За 2,5 часа мы прошли от истоков группы до печального финала. Даже если вы не фанат группы, обязательно возьмите экскурсию с Кириллом! Это незабываемо! Столько интересных мест и фактов. Смотришь на город совсем по-другому!

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О
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Очень иньтерксеая экспюкурсия! Рекомендую, не пожалеете!
Очень иньтерксеая экспюкурсия! Рекомендую, не пожалеете!
Очень иньтерксеая экспюкурсия! Рекомендую, не пожалеете!
Очень иньтерксеая экспюкурсия! Рекомендую, не пожалеете!
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Марина
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
очень увлекательное путешествие в мир русского рока. подробная история группы их творчества и истории.
под приятным впечатлением!
рекомендуем!)
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И
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Эта экскурсия не только для фанатов Короля и шута, возможно нового ничего узнать не получится, ведь столько написано книг и
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снят сериал. Но возможность окунуться во время начала становления группы, пройти путь от задворок Эрмитажа до стадиона Юбилейный. И места и факты подобраны настолько точно, что позволяют на себе прочувствовать то время. Эмоции от экскурсии только положительные.

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Всего 268 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Площадь Ленина"

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Площадь Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»;
  2. Петербург Виктора Цоя: по следам группы «Кино»;
  3. Экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией (18+).
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Мосты;
  3. Центр Санкт-Петербурга;
  4. Эрмитаж;
  5. Петропавловская крепость;
  6. Васильевский остров;
  7. Финский Залив;
  8. Исаакиевский собор;
  9. Зимний дворец;
  10. Спас на Крови.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Площадь Ленина», 268 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь