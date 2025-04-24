Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Окончание — в районе метро Площадь Ленина»
29 авг в 20:00
3 сен в 11:00
от 9999 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Петербург Виктора Цоя: по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
«Экскурсия начинается в районе метро «Парк Победы», а заканчивается на станции «Площадь Ленина» или на Казанской улице, если посещается салон»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией (18+)
Начало: Финляндский проспект, 4А
«Knightberg — старейшая пивоварня в центре Санкт-Петербурга, располагается рядом со станцией метро Площадь Ленина»
2 сен в 17:30
4 сен в 15:30
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 24 апр 2025
Отличная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Безумно интересная экскурсия, знакомящая нас со всеми знаковыми местами группы. Кирилл отличный экскурсовод. Погрузил нас в атмосферу тех лет и
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Александр очень интересно, легко и понятно провел экскурсию и дегустацию. Ответил на все вопросы и быстро вышел из ситуации, когда в соседнем концертном зале проводили громкий саунд-чек. Буду советовать всем знакомым, кого интересуют подобные экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошая получилась прогулка. Познавательно для всех и поучительно для одиннадцатилетнего музыканта. Действительно, увидели Петербург с необычной стороны, посетили легендарный рок-магазин
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вовлечённость в процесс и знание материала на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная экскурсия, погружает не только в мир КиШ, но и в атмосферу 80х- начала 2000-х. Попутно знакомишься с разными,
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия великолепная!!! Кирилл знает каждую деталь, даже самую казалось бы маленькую! Поражена, сколько же он помнит дат, фактов. И не
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень иньтерксеая экспюкурсия! Рекомендую, не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
очень увлекательное путешествие в мир русского рока. подробная история группы их творчества и истории.
под приятным впечатлением!
рекомендуем!)
под приятным впечатлением!
рекомендуем!)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Эта экскурсия не только для фанатов Короля и шута, возможно нового ничего узнать не получится, ведь столько написано книг и
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 268 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Площадь Ленина"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Площадь Ленина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Площадь Ленина», 268 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь