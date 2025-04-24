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и места, связанные с группой, питерским роком и сериалом про КиШ. Погода была типично питерская, что добавило эмоций.

Кирилл хороший экскурсовод, рассказывает о том, что сам любит и в чём отлично разбирается. Так что если ваши дети потянут вас на эту экскурсию, не отказываетесь. Интересно будет и взрослым и подросткам.