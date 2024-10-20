Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:10
Завтра в 11:10
2490 ₽ за человека
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 12:45
790 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
Начало: Метро Киевская кольцевая, выход номер 3
Расписание: в указанные дни или по запросу
14 мая в 11:00
15 мая в 11:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена20 октября 2024Посетили много мест, где мы, коренные москвичи, даже не бывали. Елена рассказывает очень интересно, с юмором есть возможность дискуссии. С погодой повезло, поэтому гуляли и слушали с удовольствием!!! Жалко только, что не смоги попасть на смотровая площадку гостиницы.
- ВВиктория13 сентября 2024Прогулка на теплоходе была незабываемой. Мы поехали в 19.00. Открылась вся ночная Москва. Очень красиво было. Ресторан- шикарная кухня,правда дорого очень,но это того стоит
- ИИгорь12 сентября 2024Отлично провели время. Внимательный дружелюбный коллектив, ухоженное судно, хорошо спланированный маршрут. С удовольствием повторю прогулку при следующем визите в Москву
- ЕЕлена12 сентября 2024Спасибо за путешествие! Понравилось практически всё. Официант Александр, который нас обслуживал выше всяческих похвал! Быстро-чётко-профессионально-с юмором! Кухня-вкусная, грибов в пасту
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мост Богдана Хмельницкого»
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