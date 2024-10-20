А Алена

Посетили много мест, где мы, коренные москвичи, даже не бывали. Елена рассказывает очень интересно, с юмором есть возможность дискуссии. С погодой повезло, поэтому гуляли и слушали с удовольствием!!! Жалко только, что не смоги попасть на смотровая площадку гостиницы.