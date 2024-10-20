Мост Богдана Хмельницкого – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Богдана Хмельницкого» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
На теплоходе
2.5 часа
77 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:10
Завтра в 11:10
2490 ₽ за человека
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
На теплоходе
1.5 часа
201 отзыв
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 12:45
790 ₽ за человека
По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
Начало: Метро Киевская кольцевая, выход номер 3
Расписание: в указанные дни или по запросу
14 мая в 11:00
15 мая в 11:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    20 октября 2024
    По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
    Посетили много мест, где мы, коренные москвичи, даже не бывали. Елена рассказывает очень интересно, с юмором есть возможность дискуссии. С погодой повезло, поэтому гуляли и слушали с удовольствием!!! Жалко только, что не смоги попасть на смотровая площадку гостиницы.
  • В
    Виктория
    13 сентября 2024
    Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
    Прогулка на теплоходе была незабываемой. Мы поехали в 19.00. Открылась вся ночная Москва. Очень красиво было. Ресторан- шикарная кухня,правда дорого очень,но это того стоит
  • И
    Игорь
    12 сентября 2024
    Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
    Отлично провели время. Внимательный дружелюбный коллектив, ухоженное судно, хорошо спланированный маршрут. С удовольствием повторю прогулку при следующем визите в Москву
  • Е
    Елена
    12 сентября 2024
    Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
    Спасибо за путешествие! Понравилось практически всё. Официант Александр, который нас обслуживал выше всяческих похвал! Быстро-чётко-профессионально-с юмором! Кухня-вкусная, грибов в пасту
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    хотелось бы побольше. Блюдо с морепродуктами-отлично!!! Всей команде большая благодарность за нашу прогулку, нам было хорошо. Звезду снинизала за барышню которая нас встречала и провожала с диплохода. Весьма недружелюбная и неприветливая. Это портит впечатление 🌺

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мост Богдана Хмельницкого»

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  3. По следам Наполеона - с посещением гостиницы Украина
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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Александровский сад
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
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Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Мост Богдана Хмельницкого" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 7000. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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