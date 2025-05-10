Найдено 3 экскурсии в категории « Сбежать из города на майские » в Санкт-Петербурге, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

Сбежать из города на майские

1 чел. По популярности Конные прогулки 4 часа Индивидуальная Прогулка на лошадях и визит к северным оленям Эко-отдых для всей семьи - экскурсия по старинному Шуваловскому парку и уютной ферме Начало: В посёлке Парголово недалеко от Петербурга от 9000 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Аудиогид Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне Побывать в уютном посёлке на берегу залива и узнать, почему он так притягивал творческих людей Начало: У здания ж/д касс 890 ₽ за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга Узнать, где прятался Ленин, а где творил Репин, и полюбоваться заливом 18 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сбежать из города на майские»

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