Индивидуальная
Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
Эко-отдых для всей семьи - экскурсия по старинному Шуваловскому парку и уютной ферме
Начало: В посёлке Парголово недалеко от Петербурга
10 мая в 11:00
11 мая в 11:00
от 9000 ₽ за человека
Аудиогид
Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
Побывать в уютном посёлке на берегу залива и узнать, почему он так притягивал творческих людей
Начало: У здания ж/д касс
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга
Узнать, где прятался Ленин, а где творил Репин, и полюбоваться заливом
Завтра в 09:00
10 мая в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сбежать из города на майские»
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