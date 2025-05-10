Сбежать из города на майские – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сбежать из города на майские» в Санкт-Петербурге, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
Конные прогулки
4 часа
Индивидуальная
Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
Эко-отдых для всей семьи - экскурсия по старинному Шуваловскому парку и уютной ферме
Начало: В посёлке Парголово недалеко от Петербурга
10 мая в 11:00
11 мая в 11:00
от 9000 ₽ за человека
Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
Побывать в уютном посёлке на берегу залива и узнать, почему он так притягивал творческих людей
Начало: У здания ж/д касс
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
890 ₽ за человека
Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга
Узнать, где прятался Ленин, а где творил Репин, и полюбоваться заливом
Завтра в 09:00
10 мая в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сбежать из города на майские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на лошадях и визит к северным оленям
  2. Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
  3. Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сбежать из города на майские" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 18 000.
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