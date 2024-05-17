1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
За современным искусством - в музей «Эрарта»
Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
Начало: У музея «Эрарта»
Завтра в 18:00
9 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Я художник, я так вижу! Экскурсия в «Эрарту»
Открыть для себя необычные экспонаты и их смыслы - в настоящем храме современного искусства
Начало: У музея «Эрарты»
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена17 мая 2024Это было просто прекрасно!! Дарья интересно и со знанием дела рассказывала, показывала и предлагала нам послушать или даже съесть/выпить артобъекты! Нас
- ЕЕлена13 мая 2024Спасибо Дарье за великолепную экскурсию. Интересный рассказы, лёгкая подача материала. Всё было интересно и понятно. Дарья не навязывала свою точку зрения, а помогала понять смысл и идею произведений самим. Обязательно посетите этот музей с Дарьей.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Дарья прекрасный рассказчик, сумела так построить и провести экскурсию, чтобы заинтересовать и взрослых, и подростков. Очень ценно,
- РРуфина9 мая 2024Несомненно, одна из лучших экскурсий в Петербурге. Для любителей современного искусства и современной урбанистической среды.
- ММарианна4 марта 2024Отличная экскурсия, дает представление о некоторых течениях современного искусства и дает ключ к его пониманию. Любовь прекрасно разбирается в предмете и отличный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. . Эрарта стала для нас открытием и мы обязательно туда вернемся. Однозначно рекомендую.
- ООльга26 февраля 2024Ходили с друзьями и детьми-подростками, понравилось всем! Любовь очень интересно рассказывает, причем не как лекцию, а в форме диалога, вовлекая
- ИИгорь5 января 2024Давно хотел посетить эту экскурсию слава Богу получилось! К сожалению на улице в это время было -26,- 27° мороза. И
- ИИнна25 сентября 2023Эрарта - прекрасное место! Спасибо Любови за возможность узнать ее изнутри глубже и внимательнее) Очень приятно и ценно пообщаться с таким
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей «Эрарта»»
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