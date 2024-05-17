читать дальше было четверо разновозрастных взрослых, но интересно было каждому! Очень необычный музей, но сами бы мы столько ни с каким аудиогидом не узнали! Дарья задавала нам вопросы, интересовалась нашим мнением и время пролетело неожиданно быстро! Рекомендуем ВСЕМ!!

Это было просто прекрасно!! Дарья интересно и со знанием дела рассказывала, показывала и предлагала нам послушать или даже съесть/выпить артобъекты! Нас