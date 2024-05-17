Музей «Эрарта» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей «Эрарта»» в Санкт-Петербурге, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400 за всё до 5 чел.
За современным искусством - в музей «Эрарта»
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
За современным искусством - в музей «Эрарта»
Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
Начало: У музея «Эрарта»
Завтра в 18:00
9 июня в 14:00
8 500 за всё до 8 чел.
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400 за человека
Я художник, я так вижу! Экскурсия в «Эрарту»
Индивидуальная
2 часа
Я художник, я так вижу! Экскурсия в «Эрарту»
Открыть для себя необычные экспонаты и их смыслы - в настоящем храме современного искусства
Начало: У музея «Эрарты»
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    17 мая 2024
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Это было просто прекрасно!! Дарья интересно и со знанием дела рассказывала, показывала и предлагала нам послушать или даже съесть/выпить артобъекты! Нас
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    было четверо разновозрастных взрослых, но интересно было каждому! Очень необычный музей, но сами бы мы столько ни с каким аудиогидом не узнали! Дарья задавала нам вопросы, интересовалась нашим мнением и время пролетело неожиданно быстро! Рекомендуем ВСЕМ!!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Спасибо Дарье за великолепную экскурсию. Интересный рассказы, лёгкая подача материала. Всё было интересно и понятно. Дарья не навязывала свою точку зрения, а помогала понять смысл и идею произведений самим. Обязательно посетите этот музей с Дарьей.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Очень понравилась экскурсия, Дарья прекрасный рассказчик, сумела так построить и провести экскурсию, чтобы заинтересовать и взрослых, и подростков. Очень ценно,
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    что Дарья не навязывала свою точку зрения, а помогала увидеть и прочувствовать каждому свое. Дарья сумела влюбить и в современное искусство, и в этот прекрасный музей! Огромное спасибо!

  • Р
    Руфина
    9 мая 2024
    Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
    Несомненно, одна из лучших экскурсий в Петербурге. Для любителей современного искусства и современной урбанистической среды.
  • М
    Марианна
    4 марта 2024
    За современным искусством - в музей «Эрарта»
    Отличная экскурсия, дает представление о некоторых течениях современного искусства и дает ключ к его пониманию. Любовь прекрасно разбирается в предмете и отличный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. . Эрарта стала для нас открытием и мы обязательно туда вернемся. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    За современным искусством - в музей «Эрарта»
    Ходили с друзьями и детьми-подростками, понравилось всем! Любовь очень интересно рассказывает, причем не как лекцию, а в форме диалога, вовлекая
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    в обсуждение. В итоге 2 часа экскурсии пролетели незаметно и хотелось продолжать еще! И да, это тот музей, где без профессионального искусствоведа порой очень сложно понять, что хотел сказать автор) мы остались очень довольны и смело рекомендуем эту экскурсию с Любовью!

    Ходили с друзьями и детьми-подростками, понравилось всем! Любовь очень интересно рассказывает, причем не как лекцию, аХодили с друзьями и детьми-подростками, понравилось всем! Любовь очень интересно рассказывает, причем не как лекцию, аХодили с друзьями и детьми-подростками, понравилось всем! Любовь очень интересно рассказывает, причем не как лекцию, аХодили с друзьями и детьми-подростками, понравилось всем! Любовь очень интересно рассказывает, причем не как лекцию, а
  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
    Давно хотел посетить эту экскурсию слава Богу получилось! К сожалению на улице в это время было -26,- 27° мороза. И
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    погулять по открытым локациям было не особенно комфортно. Больше всего понравился музей современного искусства Эрарта! Экскурсовод был очень эрудированным и интересным человеком. Всё очень понравилось планирую летом повторить эту же экскурсию!!! Большое спасибо!!!

  • И
    Инна
    25 сентября 2023
    За современным искусством - в музей «Эрарта»
    Эрарта - прекрасное место! Спасибо Любови за возможность узнать ее изнутри глубже и внимательнее) Очень приятно и ценно пообщаться с таким
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    увлеченным своим делом человеком, услышать его точку зрения, взглянуть на современное искусство его глазами:) Мне кажется, нужна неделя, чтобы осмыслить и уложить в голове все впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей «Эрарта»»

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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей «Эрарта»" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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