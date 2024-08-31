Водная прогулка
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 11:00
9 мая в 11:00
6000 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Пройти по спокойному руслу реки и увидеть знаменитую усадьбу с воды
Начало: В д. Глухово, Архангельское
10 мая в 18:00
11 мая в 18:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотоциклы и сыр
С ветерком на истринскую сыроварню Олега Сироты - из Москвы
Начало: У метро ВДНХ
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 августа 2024Отличное мини-приключение на один день. Мы увидели лошадей, птиц и ужа. Плыли не спеша, в своем темпе. Очень красиво и приятно! Спасибо Татьяне за прекрасный выходной!
- ЕЕлизавета17 августа 2024Получила истинное удовольствие от прогулки: небольшая группа, комфортное общение, потрясающие виды, без гонки, все в меру.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сбежать из центра на майские»
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