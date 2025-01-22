Групповая
Под защитой Николая Чудотворца: путешествие по святым местам
Начало: М. ВДНХ
Расписание: См. расписание
25 окт в 07:00
15 ноя в 07:00
3970 ₽ за человека
до 17 чел.
Чудотворные Кресты Ярославии, исцеляющий Крест в Годеново
Начало: Метро Свиблово
26 окт в 07:15
29 ноя в 07:15
4600 ₽ за человека
Символ Веры: Сольба - Годеново - Ростов Великий
Начало: Метро Свиблово
4 ноя в 07:15
6 дек в 07:15
3950 ₽ за человека
- ААнгелина22 января 2025Экскурсия очень понравилась. Прекрасная экскурсовод, всё рассказала, показала, объяснила.
В автобусе было чисто. Даже с погодой очень повезло в тот день.)
