Групповая
до 25 чел.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека
Начало: МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Погружение в духовность и внутренние трансформации в Пафнутьево-Боровском монастыре. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом и психологом
Начало: У ст. метро «Тропарево»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
